اتفاق بين مجموعتي ايدج وإندرا لإطلاق شركة تصنيع دفاعي جديدة في إسبانيا

مدريد في 13 يناير/ وام / أعلنت مجموعة ايدج، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ومجموعة إندرا، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الطيران والدفاع والتنقل، عن إحراز تقدم نوعي نحو إنشاء شركة تصنيع دفاعي جديدة في إسبانيا، تُعنى بتطوير وإنتاج وتقديم خدمات دعم مختلف مراحل إنتاج الذخائر الجوالة والأسلحة الذكية ضمن برامج الدفاع في إسبانيا وأوروبا، مع إمكانية توسيع نطاق أعمالها لتشمل قدرات دفاعية أخرى وفقاً لتطور المتطلبات.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور أمبارو فالكارثي، وزيرة الدولة لشؤون الدفاع في إسبانيا، وسعادة صالح أحمد سالم السويدي، سفير دولة الإمارات لدى إسبانيا، وألبرتو رويث رودريغيث، المدير العام للبرامج الصناعية بوزارة الصناعة الإسبانية، إلى جانب معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج" وآنخل إسكريبانو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إندرا.. بينما وقّع الاتفاقية كل من حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وخوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا.

وبعد اعتماد مجلسي الإدارة لمجموعتي ايدج وإندرا، سيتم إنشاء الشركة الجديدة في إسبانيا بصفة منشأة متخصصة في التصنيع وستعتمد الشركة على الخبرات المتقدمة التي تمتلكها مجموعة ايدج في مجال الذخائر الجوالة والأسلحة الذكية، لدعم عمليات التصنيع والتجميع وخدمات دعم مختلف مراحل تصنيع المنتجات ضمن برامج الدفاع الإسبانية والأوروبية.

وسيتم إنتاج أنظمة الذخائر الجوالة في مقاطعة ليون داخل منشأة جديدة لتصنيع الطائرات المسيرة تطورها مجموعة إندرا، مع استثمار متوقع يتراوح بين 15 و20 مليون يورو من جانب مجموعة إندرا.

ويهدف هذا النهج إلى ضمان تصنيع الأنظمة المتقدمة داخل أوروبا بما يتوافق مع متطلباتها المرتبطة بالسيادة الصناعية، إضافةً إلى توفير قدرات إنتاجية واسعة قادرة على تلبية النمو المتسارع في الطلب ضمن سوق الدفاع الأوروبية. كما تعكس هذه الخطوة رؤية مشتركة بين مجموعتي إندراوإيدج بهدف تعزيز قدرات صناعية سيادية وقابلة للتصدير داخل أوروبا، من خلال الجمع بين تكنولوجيا الأسلحة المتقدمة وخبرات التصنيع وتنفيذ البرامج على المستوى الأوروبي.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: يُمثّل إطلاق هذا المشروع المشترك مع مجموعة إندرا في إسبانيا محطة محورية في مسيرة توسّع مجموعة إيدج داخل السوق الأوروبية. فمن خلال تطوير قدرات الذخائر الجوالة داخل إسبانيا، نُسهم في تمكين التصنيع المحلي وتلبية متطلبات الدفاع الأوروبية المتنامية بشكل مباشر، بالتوازي مع بناء قدرات صناعية مستدامة وطويلة الأمد ومن خلال الشراكة مع جهة موثوقة.

من جانبه، قال خوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا: تُشكل هذه المبادرة خطوة نوعية ضمن طموحات مجموعة إندرا لترسيخ مكانتها كمرجع أوروبي في قطاع الطائرات المسيّرة. لا ريب أن تطوير هذه القدرات يتيح استجابة سريعة لمتطلبات سوق الذخائر الجوالة، وهو قطاع يحظى باهتمام متزايد ويشهد نمواً متسارعاً.