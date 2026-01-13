"إي جي إم" تستعرض حلولاً متقدمة للطاقة الشمسية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 13 يناير/ وام / تستعرض شركة "إي جي إم" خلال مشاركتها للمرة الأولى في أسبوع أبوظبي للاستدامة، مجموعة من الحلول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، تشمل أنظمة متكاملة لتوليد الطاقة الشمسية وتخزينها، وذلك في إطار سعيها لتقديم حلول منخفضة التكلفة ومستقرة للطاقة النظيفة، بما يواكب المكانة المتنامية لأسبوع أبوظبي للاستدامة وأهميته على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد بول أوستن، الرئيس التنفيذي لشركة إي جي إم، أن مشاركة الشركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تأتي في ظل النمو المتواصل الذي يشهده الحدث من حيث المكانة والأهمية، معربًا عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى.

وأوضح أن الشركة تستعرض خلال مشاركتها حلولاً متكاملة في مجال الطاقة الجديدة، تركز على رفع كفاءة إنتاج الطاقة الشمسية من خلال تقنيات متقدمة تعتمد على مُركزات شمسية ورقائق من الغاليوم أرسينايد، ما يسهم في تحسين كفاءة التحويل واستغلال المساحات.

وأضاف أن الحلول المعروضة تشمل أنظمة متطورة لتخزين الطاقة، من بينها وحدة منزلية بسعة 20 كيلوواط/ساعة، تتميز بانخفاض التكلفة وارتفاع الكفاءة، بما يتيح دمجها مع أنظمة الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن هدف الشركة يتمثل في توفير مصدر طاقة مستدام ومنخفض التكلفة يعتمد على الدمج بين الطاقة الشمسية وحلول التخزين، إلى جانب استعراض تقنيات شمسية إضافية وأنواع متعددة من البطاريات تخدم تطبيقات مختلفة، بما يدعم إنتاج طاقة مستقرة وموثوقة من مصادر نظيفة.