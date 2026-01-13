أسبوع أبوظبي للاستدامة..«إي سيلز سولار» تستعرض حلول المتتبعات الشمسية

أبوظبي في 13 يناير / وام / تستعرض شركة "إي سيلز سولار" خلال مشاركتها في أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة، مجموعة من حلولها المتخصصة في مجال متتبعات الطاقة الشمسية، التي تسهم في رفع كفاءة إنتاج الطاقة المتجددة، ودعم التوجه نحو استخدام التقنيات النظيفة والمستدامة.

وأكد بيرني، رئيس قسم المبيعات في شركة إي سيلز سولار، أن هذه المشاركة تعد الثانية للشركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، بعد مشاركة أولى ناجحة في الدورة الماضية أسهمت في فتح آفاق واسعة للتعاون وبناء الشراكات، مشيدًا بالدعم الذي يوفره الحدث في تعزيز التواصل مع العملاء والشركاء.

وأوضح أن الشركة تركز على تطوير أنظمة متقدمة لتتبع حركة الشمس، بما يسهم في زيادة إنتاج الطاقة لعملائها، مشيرًا إلى أن استخدام المتتبعات الشمسية يتيح زيادة كفاءة إنتاج الطاقة بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بالأنظمة الثابتة.

وأضاف أن الشركة تقدم حلول المتتبع الشمسي أحادي المحور، إلى جانب خدمات متكاملة تشمل الدعم الفني في مواقع المشاريع، وتدريب فرق التركيب، والإشراف على عمليات التنفيذ، بما يضمن التشغيل السلس والفعّال للأنظمة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل كمورد معتمد لعدد من الجهات والشركات، وتحرص على تقديم حلول متكاملة تجمع بين جودة المنتج وكفاءة خدمات ما بعد البيع، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاعتمادية والاستدامة.