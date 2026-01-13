اختتام النسخة الثانية من مهرجان "رواد" بالشارقة

الشارقة في 13 يناير/ وام / اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" فعاليات النسخة الثانية من مهرجان رواد الذي أقيم تحت شعار (مدى) بمشاركة 51 من المشاريع الوطنية الرائدة في مجالي التجزئة والأغذية ونجح في استقطاب أكثر من 6,500 زائر.

حضر المهرجان سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى جانب زيارات من كبار المسؤولين شملت الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي، وسعادة خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسعادة محمد مايد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية، والدكتورة أمينة محمد نائب عميد شؤون الطلبة في جامعة الشارقة.

ولاقى المهرجان صدى إعلاميًا وتسويقيًا لافتًا مدعومًا بحضور عدد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى الهادف.

وأعرب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن تقديره لنجاح الحدث والحضور المميز من كبار المسؤولين والتفاعل اللافت من رواد الأعمال، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس النجاح الذي حققه المهرجان في نسخته الماضية ويصب في جهودنا التي تترجم إيماننا المشترك بأن الشباب ثروة لا تقدر بثمن ولديهم من الإبداع والابتكار ما يجعلهم قادرين على وضع بصمة إيجابية ومؤثرة في بيئة ريادة الأعمال في الشارقة.

وأضاف أن مهرجان مدى يعد من مبادرات مؤسسة رواد لدعم ريادة الأعمال في الإمارة وإيجاد منصات تفاعلية حية تربط المجتمع بمشاريع رواد ورائدات الأعمال وتنشر ثقافة العمل الحر فيما بين الشباب، مشيدا بالطابع الإبداعي لموقع المهرجان في رحاب بيت الحكمة تحت عنوان (روايات من الشارقة) مستلهمًا روح الإمارة والجمع بين هويتها وتراثها وتطلعاتها المعاصرة.

من جانبها أكدت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" بالتكليف نجاح النسخة الثانية من المهرجان والذي استهلت به المؤسسة مبادراتها وفعالياتها مع مطلع العام الجديد حيث شهد مشاركة 25 مشروعًا منزليًا و26 مشروعًا تجاريًا من بينها 5 مشاريع وطنية تمثل المؤسسة الاتحادية للشباب ضمن مبادرة «مجهود الشباب».

بدورهم أعرب الشباب من أصحاب المشاريع المشاركة عن اعتزازهم بالمشاركة الإيجابية في مهرجان مدى الذي تميز بالتنظيم وتقديم قيمة نوعية للمشاريع الناشئة.