اعتماد دولي لبرنامج إسعافات الخيول الأولية في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة

أبوظبي في 13 يناير/ وام / أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة حصول البرنامج الدولي للإسعافات الأولية للخيول، على اعتماد هيئة "هايفيلد البريطانية"، المختصة في الشهادات والمنح.

وأكدت القرية في بيان لها أن الخطوة تعزز مكانة دولة الإمارات، كمنصة احترافية عالمية في مجال الفروسية، من خلال إطلاق برامج تدريبية معتمدة دولياً في الإسعافات الأولية للخيول.

ويهدف البرنامج لترسيخ أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية للخيول، ويقدم تدريباً عملياً متطورا لمختلف الفئات غير البيطرية من ملاك الخيول وطاقم العناية بالخيل والفرسان، لتقييم الحالات الطارئة التي تتعرض لها الخيل، وكيفية التعامل معها، وتقديم الإسعافات الأولية، والطوارئ الفورية.

كما يتضمن البرنامج التدريب ومهارات التعامل مع الحالات الطارئة، والإجراءات الوقائية، وتطبيقات الإسعافات الأولية العملية تحت إشراف خبراء مختصين.

يذكر أن القرية اختتمت أمس البرنامج، بمشاركة 26 من الأطباء البيطريين والخريجين، وطاقم العناية بالخيل، من محبي وممارسي الفروسية، وتضمن جلسات عملية على الخيول، لتعزيز مهارات المتدربين في بيئة تدريب احترافية حديثة وعالمية.