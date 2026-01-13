66 متسابقا يرسمون لوحة تراثية في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي في 13 يناير / وام / جسد ماراثون اليوم الوطني للهجن لوحة تراثية وطنية في قلب مهرجان سمو ولي عهد دبي، بمشاركة نخبة من المتسابقين بلغت 66 مشاركا تنافسوا لمسافة 11 كيلومتراً، حيث نجح محمد عبد الله إبراهيم في انتزاع المركز الأول على ظهر المطية "جمر".

نظمت الفعالية إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في ميدان المرموم، وسط حضور جماهيري لافت عكس عمق الارتباط بهذا الموروث العريق.

وحل راشد عبد الله الغفلي في المركز الثاني ممتطياً المطية "رحال" بفارق ثوانٍ قليلة عن الصدارة، فيما جاء منصور إبراهيم أبو إبراهيم في المركز الثالث على ظهر المطية "اللويفي"، وذلك بعد منافسة قوية وتقارب ملحوظ في التوقيت بين أصحاب المراكز الأولى.

وتوج سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور عدد من مسؤولي نادي دبي لسباقات الهجن وجمع غفير من محبي رياضة الأصالة.

وأكد ابن دلموك اعتزازه بتزامن الماراثون مع مهرجان ولي عهد دبي للهجن، معتبراً أن هذا التلاقي يجسد قيمة الفعالية كاحتفاء حي برموز الهوية الوطنية، وأشار إلى أن النسخة الحالية تميزت بانخفاض ملحوظ في أعمار المشاركين ومشاركة غير مسبوقة لأبناء الوطن، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لاستقطاب الأجيال الجديدة وضمان استدامة رياضة الهجن.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز أن إقامة سباقين تمهيديين قبل الماراثون جاءت وفق خطة مدروسة لرفع الجاهزية الفنية والتنظيمية، وضمان تقديم مستويات تليق بهذا الاستحقاق الوطني الكبير.

وأعرب بطل السباق، محمد عبد الله إبراهيم، عن سعادته البالغة بالتتويج بسيف ماراثون اليوم الوطني للهجن، مؤكداً أن السباقات التمهيدية مثلت محطة هامة لتعزيز جاهزيته ومكنته من قراءة مسار المنافسة بثبات وتركيز عال.