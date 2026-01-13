الذهب والفضة عند ذروة قياسية جديدة

نيويورك في 13 يناير /وام/ سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية اليوم .

وبحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.‌8 بالمئة إلى 4631.19 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا

بلغ 4634.33 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.6 بالمئة إلى 4641.30 دولار.

و ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.7 بالمئة إلى 88.95 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على ‌الإطلاق عند 89.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى ⁠2387.35 دولار في حين زاد البلاديوم 1.9 بالمئة ⁠إلى 1875.35 دولار

للأوقية.

