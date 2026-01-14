فتح باب التقديم في الدورة الـ 17 من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة 19 يناير

الشارقة في 14 يناير/ وام/ أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، عن إطلاق الدورة السابعة عشرة من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة لعام 2026، تأكيدًا على مكانتها الثقافية الراسخة وأهميتها في دعم الإبداع الأدبي، منذ انطلاقتها عام 1989، بوصفها إحدى المبادرات الثقافية الرائدة التي تسهم في تعزيز فن القصة القصيرة وترسيخ حضور اللغة العربية في المشهد الإبداعي الإماراتي.

وتحمل الجائزة اسم الكاتب والأديب الإماراتي الراحل غانم غباش، وتأتي تقديرًا لإسهاماته الثقافية والاجتماعية البارزة، وما مثّله من حضور فكري مؤثر في مسيرة الثقافة الوطنية، حيث واصل الاتحاد من خلال هذه الجائزة تخليد إرثه الإبداعي ودعم الأجيال الجديدة من الكتّاب.

ويستقبل الاتحاد المشاركات اعتبارا من 19 يناير الجاري وحتى 25 فبراير المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة http://ewu.ae/award ، وسيتم الإعلان عن الأعمال الفائزة في يوم الكاتب الإماراتي بتاريخ 26 مايو 2026.

وأكدت شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الأمينة العامة للجائزة، أن الجائزة تمثل منصة أدبية مهمة يحرص الاتحاد من خلالها على تشجيع الكتّاب الموهوبين من أبناء الإمارات، ولا سيما فئة الشباب.

وأوضحت أن الاتحاد يواصل في هذه الدورة تعزيز مسارات الجائزة، متمثلةً بفرعيها "القصة القصيرة" وفرع "المجموعة القصصية"، مشيرة إلى أن الجوائز الأدبية تشكّل محفزًا حقيقيًا للإبداع، وتسهم في اكتشاف الطاقات الجديدة وصقل التجارب المتميزة.

وتتضمن شروط المشاركة في الجائزة، فئة القصة القصيرة، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، أن يتراوح عدد كلمات القصة بين 1000 و3000 كلمة، أن تكون القصة مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وأصيلة غير منشورة سابقًا، المشاركة مقتصرة على مواطني دولة الإمارات، لا تُقبل القصص المكتوبة بخط اليد، ولا يسمح بالمشاركة بأكثر من قصة واحدة، ويحتفظ اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بحق طباعة ونشر الأعمال الفائزة ضمن إصدار خاص، وتُرسل المشاركات عبر الاستمارة الإلكترونية المتوفرة على الموقع الرسمي للجائزة.

أما بالنسبة لشروط المشاركة في الجائزة لفئة المجموعة القصصية، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، يُسمح بالمشاركة بمجموعة قصصية واحدة فقط، على أن تكون المجموعة القصصية أصيلة، ومكتوبة باللغة العربية الفصحى، والمشاركة مقتصرة على مواطني الدولة، وتُقبل المجموعات القصصية غير المنشورة، كما تُقبل المجموعات المنشورة حديثًا بشرط ألا يكون قد مضى على نشرها أكثر من ثلاث سنوات، وأن تكون صادرة عن دار نشر معتمدة، ولا تُقبل المختارات القصصية أو المجموعات المشتركة بين أكثر من مؤلف.

وتُرسل خمس نسخ ورقية من المجموعة القصصية إلى مقر اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، مرفقة باستمارة المشاركة المتوفرة على الموقع الرسمي.

وخصص الاتحاد جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لكل فئة، حيث يحصل الفائز الأول في القصة القصيرة على 10 آلاف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 8000 درهم، فيما تبلغ قيمة جائزة الفائز الثالث 5000 درهم، ويحصل الفائز الأول في فئة المجموعة القصصية على 15 ألف درهم، والفائز الثاني على 10 آلاف درهم، فيما تبلغ قيمة جائزة الفائز الثالث 6000 درهم.