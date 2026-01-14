"أبوظبي للغة العربية" يفتح باب التسجيل في برنامج المنح البحثية 2026

أبوظبي في 14 يناير/ وام/ أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، اليوم، عن فتح باب التقدم للمشاركة في النسخة السادسة من برنامج المنح البحثية "سلسلة البصائر للبحوث والدراسات" للعام 2026، والذي يستمر حتى 13 فبراير المقبل، في إطار جهوده المستمرة لدعم البحث العلمي باللغة العربية، وتحفيز إنتاج مؤلفات ودراسات نوعية تعزز حضور العربية في مجالات المعرفة والبحث والإبداع.

ودعا المركز الباحثين والمبدعين الراغبين في الاستفادة من البرنامج لتعبئة استمارة التقدم عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على الموقع الإلكتروني للمركز، وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة.

ويهدف برنامج المنح البحثية إلى دعم تأليف الكتب العلمية، وتشجيع الباحثين الإماراتيين والعرب والناطقين باللغة العربية على تقديم مشروعات بحثية رصينة تسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية لغةً للعلم والثقافة، وتعمل على تطوير البحث العلمي بها، وبناء قاعدة معرفية متينة تثري المكتبة العربية وتواكب التحولات العلمية والثقافية المتسارعة.

ويقدم البرنامج سنوياً ما بين ست إلى ثماني منح بحثية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف درهم، في ستة مجالات رئيسة تشمل: المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات.

وتشمل شروط التقديم أن يكون البحث مكتوباً باللغة العربية حصراً، وألا يقل حجمه عن 50 ألف كلمة للمشروع الكامل، مع الالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة، ووضوح الإطارين النظري والمنهجي وخطة العمل، وأن يتسم المشروع بالأصالة والجدة، وألا يكون منشوراً سابقاً أو حاصلاً على دعم من أي جهة أخرى، على أن يمتلك مركز أبوظبي للغة العربية جميع حقوق النشر الورقية والإلكترونية للبحوث المقدمة للحصول على المنح، سواء أكانت نظرية أم تطبيقية ولمدة غير محددة.

كما تخضع البحوث للتقييم ضمن الفئات البحثية الست التي يدعمها البرنامج، وفقاً لمعايير تقييم عالمية تراعي جدارة البحث وحداثته الفكرية، ومستوى التأثير المتوقع لمخرجات المقترح البحثي، ومدى ارتباطه بإستراتيجية المركز، إضافة إلى المؤهلات والمسار البحثي للباحث الرئيس والباحثين المساعدين أو الشركاء في المقترح، وحجم إسهام البحث في مجاله المعرفي، بما يضمن إنتاج كتب علمية رصينة ذات قيمة معرفية مستدامة.

ومنذ انطلاقه، في العام 2021، قدم البرنامج 35 منحة بحثية، وشهدت دورته الماضية إقبالاً دولياً واسعاً مع استقبال 516 طلب مشاركة من 36 دولة، ما يعكس الثقة المتزايدة بالمبادرات الثقافية والمعرفية التي تطلقها إمارة أبوظبي.

وينسجم إطلاق النسخة السادسة من برنامج المنح البحثية مع التوجهات الإستراتيجية لمركز أبوظبي للغة العربية، الهادفة إلى النهوض باللغة العربية علمياً وتعليمياً، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي العالمي، ودعم المواهب البحثية العربية في مجالات التأليف والنشر وصناعة المحتوى، بما يسهم في ترسيخ الهوية المعرفية العربية، وبناء مستقبل مستدام للغة الضاد على المستويين الوطني والدولي.