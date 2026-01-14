فتح باب التسجيل في فعالية "يوم دبي البحري"

دبي في 14 يناير/ وام/ أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فتح باب التسجيل للمشاركة في فعالية "يوم دبي البحري"، التي ينظمها خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري، في الواجهة البحرية بمنطقة جبل علي، لتكون مهرجاناً رياضياً متكاملاً يحتفي بالهوية البحرية لإمارة دبي ويعزز ثقافة الرياضات والأنشطة البحرية بين أفراد المجتمع.

وتتضمن الفعالية 5 مسابقات رئيسية، هي: الجولة الثانية لبطولة الإمارات للشراع الحديث، والجولة الأولى لبطولة الإمارات للتجديف الأولمبي الحديث، والجولة الأولى لسباق دبي للتجديف الواقف والكاياك، والجولة الأولى لمسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك، والجولة الأولى لمسابقة دبي للألواح الطائرة «كايت سيرف».

وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقات الخمس 231 ألف درهم، توزع على أصحاب المراكز الأولى في كل مسابقة.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن "يوم دبي البحري" يأتي في إطار حرص النادي على تطوير الرياضات البحرية، باعتباره منصة تجمع بين التراث البحري والرياضات البحرية الحديثة، وتنظيم هذه الفعالية سنوياً ينسجم مع إستراتيجية النادي الهادفة إلى دعم المواهب، ونشر الوعي بالسلامة البحرية، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضات البحرية.

وأوضح أن اختيار الواجهة البحرية في منطقة جبل علي هذا العام يأتي ضمن جهود التنويع في مواقع الفعاليات والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.