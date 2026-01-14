العراق يبدأ أعمال الحفر في أحد أكبر حقول الغاز الحر في البلاد

بغداد في 14 يناير /وام/ أعلن العراق بدء عمليات التنقيب في حقل عكاس، الذي يعد أحد أكبر حقول الغاز الحر في البلاد.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، المباشرة بعمليات الحفر في حقل عكاس بمحافظة الأنبار واستهداف إنتاج 100 مقمق "اختصار عامي غير رسمي لوحدة قياس حجم الغاز الطبيعي - متر مكعب قياسي" من الغاز خلال العام الحالي.

وذكرت الوزارة أن هذه المرحلة تتضمن حفر خمسة آبار إنتاجية إضافة إلى بئر تقييمي واحد، إلى جانب إنشاء مرافق المعالجة المركزية (CPF) لإنتاج الغاز الجاف، مؤكدا أن "الخطة تستهدف الوصول إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميا هذا العام.

ونقل البيان عن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، أنه سيتم تجهيز الغاز المنتج إلى محطة الأنبار المركبة لدعم منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الكهربائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن دعم قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به.

وأشار إلى أن الجهد الوطني لعب دورا محوريا في إعادة تأهيل وتشغيل الحقل خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت الملاكات العراقية من تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت 40 مليون قدم مكعب قياسي يومياً جرى توجيهها لتجهيز محطة عكاس الغازية، في تجربة أكدت كفاءة وقدرة الكوادر الوطنية.

من جهته قال عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، إنه تم افتتاح بئرين في حقل عكاس الغازي من أصل ستة آبار ضمن المشروع، مبينا أن الطاقة الإنتاجية الكلية للآبار الستة تبلغ بحدود 100 مقمق.

وأوضح، أن مراحل إنتاج الآبار الستة واستكمال أعمالها تتطلب مدة تقارب عاما ونصف العام، معربا عن أمله في بدء الإنتاج بأقرب وقت ممكن خلال هذه الفترة.

وأشار إلى، أن الشروع بالإنتاج الفعلي مرتبط باستكمال أعمال الربط مع محطة الدورة المركبة في عكاس، إضافة إلى إحالة مشروع الأنبوب الناقل وربطه، لافتا إلى أن إحالة مشروع الأنبوب لم تتم حتى الآن، وأن عملية التشغيل ستبدأ بعد إنجاز هذه الإجراءات.

