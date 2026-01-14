جمارك أبوظبي تتوج بالجائزة البلاتينية ضمن جوائز "ميوز الإبداعية" العالمية

ابوظبي في 14 يناير / وام/ تُوّجت جمارك أبوظبي بالجائزة البلاتينية ضمن جوائز "ميوز الإبداعية" العالمية والتي تعد من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في مجالات التسويق والإبداع البصري.

وجاء هذا التقدير عن فيديو مشروع «الممرات الافتراضية» ضمن فئة المحتوى ذي العلامة التجارية المتخصص في المنتجات والخدمات، تقديراً لما يقدمه من محتوى إعلامي متكامل يجمع بين الإبداع في إدارة المحتوى واحترافية تسويق المشاريع، بما يعكس قدرة جمارك أبوظبي على تحويل المبادرات والمشاريع والخدمات إلى قصص إعلامية مبتكرة تصل بفاعلية إلى الجمهور وتبرز القيمة المؤسسية.

وقال محمد البلوشي رئيس الاتصال والتسويق المؤسسي في جمارك أبوظبي: يعكس الإنجاز نجاح جمارك أبوظبي في تطوير منظومة اتصال مؤسسي مبتكرة قادرة على تقديم محتوى إعلامي احترافي بأساليب إبداعية حديثة تعزز التواصل مع الجمهور، وتدعم رؤيتنا في تقديم خدمات رقمية متقدمة ترتقي بتجربة المتعامل وتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في القطاع الجمركي والخدمات اللوجستية.

وتعد الجائزة البلاتينية أعلى فئة ضمن جوائز "ميوز الإبداعية" العالمية، ما يؤكد مكانة جمارك أبوظبي على الساحة الدولية في مجال الإعلام الإبداعي، ويعكس نجاحها في توظيف أحدث الأدوات والأساليب البصرية المتقدمة لتعزيز تجربة الجمهور ورفع مستوى التفاعل مع المشاريع والخدمات بما ينسجم مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية ويرسخ ريادتها العالمية.

وتُعد جوائز "ميوز الإبداعية" العالمية منصة دولية مرموقة تُكرّم التميز والابتكار في مجالات التصميم الإبداعي، الإعلان، الوسائط الرقمية، والتسويق، وتُدار وتُقيم من قبل International Awards Associate (IAA)، وهي جهة دولية معروفة في تقييم الأعمال الإبداعية على مستوى عالمي.