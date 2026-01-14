"حمدان للتراث" يشارك في اجتماع لهيئات ومراكز الوثائق الخليجية

الدوحة في 14 يناير/وام/شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في أعمال الدورة الـ38 لاجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت مشاركة المركز تأكيدا على دوره الحيوي في صون الوثائق التاريخية وحماية الموروث الوطني .

وقالت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن مشاركة المركز تنطلق من إيمانه العميق بأهمية العمل الخليجي المشترك في حفظ الوثائق وصون الذاكرة الوطنية باعتبار الوثيقة ركنا أساسيا في بناء الهوية وحماية التاريخ من الاندثار مؤكدة أن هذه الاجتماعات تمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل المؤسسي.

وأضافت أن المركز يواصل أداء دور فاعل وريادي عبر مبادراته البحثية والتوثيقية وعلى رأسها مشاريع جمع الوثائق والمخطوطات والمرويات الشفوية وأرشفتها وفق معايير علمية وتقنية متقدمة بما يضمن حفظها وإتاحتها للباحثين والأجيال القادمة.