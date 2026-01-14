نهيان بن مبارك يستقبل أعضاء لجنة التعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

أبوظبي في 14 يناير /وام/ استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي صباح اليوم، أعضاء لجنة التعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "كومستيك"، برئاسة المستشارة سيما أ. خان؛ حيث يشارك أعضاء اللجنة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الدولي في مجالات التعليم، والبحث والتطوير، والابتكار، وريادة الأعمال، ضمن نقاش شامل يولي اهتماماً خاصاً بالقضايا المرتبطة بالمناخ والبيئة، وبأهمية تبنّي نماذج تنموية مستدامة تتمحور حول الإنسان وتستجيب لأولويات المجتمعات واحتياجاتها المتغيرة.

كما تناول اللقاء سبل توحيد الجهود بين المؤسسات الدولية والإقليمية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة قادرة على تطوير حلول عملية ومبتكرة للتحديات المشتركة.

ويعكس هذا اللقاء توجهاً عاماً يقوم على الانفتاح والحوار البنّاء، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم المبادرات التي توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وترسّخ قيم التسامح والتعايش والسلام. كما يبرز أهمية توفير منصات جامعة لتبادل الأفكار والرؤى، وتهيئة بيئة داعمة للشراكات الدولية التي تسهم في ابتكار حلول مستدامة للتحديات العالمية، لا سيما في مجالات الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، وتمكين الابتكار وريادة الأعمال باعتبارها أدوات محورية لصناعة المستقبل.

وتُعد لجنة التعاون العلمي والتكنولوجي "كومستيك" إحدى الهيئات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم البحث العلمي وبناء القدرات، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والقطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتطوير حلول علمية وتقنية تخدم المجتمعات على المستويين الإقليمي والدولي.

وضمّ الوفد كلاً من سعادة السيد إدواردو بيدروسا، المدير التنفيذي لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، وسعادة السيدة رومينا خورشيد عالم، منسقة شؤون التغير المناخي لدى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة السيد أنطونيو باسيليو، مدير مجلس الأعمال الاستشاري لمنظمة APEC، وسعادة السيد سيرغي كانافسكي، الأمين التنفيذي لمجلس أعمال منظمة شنغهاي للتعاون، وسعادة السيد تشو ييبينغ، المؤسس والمدير لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وسعادة السيد إريك سولهايم، وكيل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، إلى جانب السيد ويليام وانغ، كبير ممثلي الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا، والدكتور محمد بشير الخرّوبي، المستشار الأول للشرق الأوسط وإفريقيا لدى الاتحاد ذاته، والسيد كريستيان فلايفهولم، رئيس معهد المستثمرين السياديين، والسيدة أمبر صن، مديرة الأعمال في الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، والسيدة تحريم كنوال، السكرتير الثاني في سفارة جمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تعزيز الحوار الدولي، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وبناء شراكات فاعلة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية بروح من المسؤولية المشتركة.