"لمسات وطنية" ينطلق في 16 يناير

رأس الخيمة في 14 يناير / وام /تطلق دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة النسخة العاشرة من معرض "لمسات وطنية" في 16 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل على كورنيش القواسم بهدف تعزيز حضور رواد الأعمال في مختلف القطاعات.

ويأتي تنظيم المعرض هذا العام ليكون منصة فعالة تجمع تحت مظلتها أكثر من 50 مشاركا من مشاريع الأعمال المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتاجر المحلية المتميزة، بما يعكس الدور الحيوي للدائرة في تمكين أصحاب الأعمال وتوفير بيئة محفزة للنمو والابتكار.

و أكدت عائشة العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة ، أن النسخة العاشرة من المعرض تحمل طابعًا خاصًا يعكس تطور المشاركات واتساع قاعدة رواد الأعمال في الإمارة.

وقالت "نعمل في كل دورة من ‘لمسات وطنية’ على تطوير مفهوم المعرض وتقديم تجارب أكثر تميزًا للعارضين والزوار .