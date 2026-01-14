نصف نهائي كأس اتحاد الإمارات للبولو غدا

دبي في 14 يناير/ وام/ تنطلق غدا منافسات نصف نهائي بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو بإقامة مباراتين لحسم بطاقتي التأهل إلى النهائي المقرر يوم السبت المقبل.

وفي المباراة الأولى، يلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق بهنسالي بقيادة ريشي بهنسالي، حيث يسعى فريق الإمارات للفوز بعد خسارته في الدور الأول بنتيجة 7 أهداف مقابل 4، في مواجهة مرتقبة تتسم بالندية نظراً لأهميتها في سباق التأهل.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق نون فريق الباشا، في لقاء يسعى خلاله فريق نون لتصحيح أخطاء المواجهة السابقة بعد خسارته بفارق هدف واحد وبنتيجة 6 أهداف مقابل 5، فيما يطمح فريق الباشا لتأكيد تفوقه ومواصلة مشواره نحو اللقب.

وتقام البطولة بتنظيم نادي دبي للبولو والفروسية، بمشاركة 8 فرق تضم نخبة من العناصر الوطنية إلى جانب عدد من اللاعبين الأجانب أصحاب الخبرة، ما يرفع المستوى الفني للبطولة ويعزز من تنافسيتها على الساحة المحلية.