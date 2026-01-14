متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي و"سناب" يطلقان تجارب واقع معزز

أبوظبي في 14 يناير /وام/ أعلن متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، عن تعاونه مع شركة "سناب" لإطلاق مجموعة من تجارب الواقع المعزز، تتيح للزوار استكشاف محطات من التاريخ الطبيعي للأرض تمتد إلى أكثر من 13 مليار عام، وذلك ضمن بيئة تفاعلية تعتمد على تقنيات الواقع المعزز.

وتمت باستخدام تقنية تحويل العالم، إعادة تصميم ردهة المتحف لتبدو كما لو أنها غابة خصبة من العصر الجوراسي؛ حيث يمكن للزوار التجول بين ثلاثة أنواع قديمة من الديناصورات وهي الكاماراصور والباروصور والتايلوصور، والتي أُعيد بناء كل منها بصورتها الطبيعية مع شرح قصصي تعليمي غني.

وتساعد العدسات في إضافة لمسة جمالية على المساحة المحيطة بأوراق الشجر التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ مع الإضاءة الحيوية التي تخلق بيئة آسرة تتيح لعدة مستخدمين استكشافها في الوقت نفسه.

كما يمكن للزوار خوض تجربة مباشرة عبر كاميرات "سناب شات" من خلال رمز الاستجابة السريعة الدائم في المتحف.

وستتاح للزوار، من خلال نظارة "سناب" من الجيل الجديد، فرصة تجربة عرض حصري بتقنية الواقع المعزز؛ إذ يمكن لهم، خلال العروض التوضيحية والجولات المُنظّمة، مشاهدة حيوان البراكيوصور بحجمه الطبيعي أمامهم مباشرةً، دون الحاجة إلى شاشات أو أجهزة محمولة، في تجربة تمزج بين البيئتين المادية والرقمية للتعرف على عصور ما قبل التاريخ.

ويُمكن لزوار المتحف، مشاهدة حوت أزرق بحجمه الطبيعي وبدقة فوتوغرافيّة واقعية؛ حيث تتضمن العدسة ميزة الأشعة السينية التي يمكن من خلالها الاطلاع على البنية الداخلية للحوت، بما في ذلك قلبه ورئتيه وطرق تكيفه للغوص في أعماق البحار. وتساعد هذه التجربة في تحويل البيانات العلمية المجردة إلى أداة تعلم بصريّة فعّالة يُمكن للأشخاص من الأعمار المختلفة فهمها بسهولة.

وقال الدكتور بيتر سي. كيارغارد، مدير متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، إن التعاون مع "سناب" يتيح للمتحف عرض السرد القصصي التاريخي وتعليمه بطريقة تفاعلية؛ إذ يتيح للزوار، من خلال دمج العلوم العالمية مع تقنية الواقع المعزز المتطورة، فرصة فهم تاريخ كوكب الأرض بطرق أعمق وأكثر سهولة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يجسد رسالة المتحف الهادفة إلى إلهام الفضول وتعزيز روح الاكتشاف، كما يُمثّل فصلاً جديداً في كيفية تفاعل المؤسسات الثقافية مع الجمهور.

من جانبه قال أنطوان تشاليتا، رئيس "سناب" في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن التعاون مع متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي يؤسس لتجارب جديدة في مجال الواقع المعزز، من خلال استخدام تقنية سناب لبث الحياة في فترة تاريخية تعود لأكثر من 13 مليار عام، في رحلة تجمع بين الاكتشاف والتعلّم، الأمر الذي يعزز دور التكنولوجيا في تعميق الارتباط بالماضي وإثارة فضول الأجيال القادمة وتمكين الزوار من عيش التاريخ بأبعاده كافة وعدم الاكتفاء بمشاهدته فحسب.