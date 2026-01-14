عبدالعزيز بن حميد: قطاع العقارات في عجمان يوفر فرصاً واعدة وتجربة استثمارية متكاملة

عجمان في 14 يناير/ وام/ سجلت السوق العقارية في عجمان أرقاما قياسية خلال عام 2025، حيث بلغ عدد التصرفات العقارية 18779 تصرفا، بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليار درهم، وبنمو ملحوظ قدر بـ 37 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن الأداء المتنامي للقطاع العقاري في الإمارة يعكس قوة سوق عجمان العقارية وسمعتها التنافسية، لما توفره من فرص واعدة وتجربة استثمارية متكاملة.

وأكد أن نمو التصرفات العقارية بـ 37 % خلال العام الماضي مؤشر واضح يعكس الأداء القوي للقطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم القطاعات الأساسية والمحركات الجوهرية للاقتصاد في إمارة عجمان، التي تشهد نهضة شاملة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأشار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إلى أن عجمان، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، قطعت أشواطا مهمة في رحلتها نحو الريادة، وحققت نجاحات كبرى في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يحظى بدعم واهتمام سموه، الذي أثمر عن ترسيخ مكانة عجمان كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري.

بدوره، أكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن الأداء الاستثنائي للسوق العقارية خلال العام الماضي دليل على صلابة القطاع، ومؤشر إيجابي يعزز مكانة عجمان كوجهة استثمارية بامتياز، ويبشر بمستقبل واعد لاقتصاد الإمارة.

وأوضح أن عام 2025 شهد تسجيل 15400 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 19 مليار درهم، وشهدت منطقة "الرميلة 3" أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم.

ولفت إلى أن قيمة تداولات المواطنين بلغت 3.87 مليار درهم بارتفاع قدره 36%، حيث تنوعت استثماراتهم بين السكني والصناعي والتجاري، مؤكدا أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أنجزت أكثر من 39 ألف معاملة بمعدل نمو بلغ 31% مقارنة بعام 2024.

وأشار إلى تسجيل 2342 عملية رهن بقيمة إجمالية فاقت 4.47 مليار درهم، حيث سجلت أعلى قيمة رهن بـ 153.75 مليون درهم في منطقة "الصناعية 2".

وقال إن النشاط المتنامي للسوق العقارية كان متوقعا بالنظر إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وذلك بفضل المحفزات الداعمة والتسهيلات الاستثنائية التي تتيحها إمارة عجمان للمستثمرين، ما جعل القطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نموا وأهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي، باعتباره مساهما رئيسا في نشاط باقي القطاعات الحيوية.

وبحسب بيانات مؤشر عجمان العقاري تصدر القطاع "الشرقي" قائمة القطاعات الأكثر تداولا، متقدما على قطاعي "المنامة" و"الجنوبي"، بينما جاء حي "الحليو 2" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا، متقدما على "الزاهية" و"الياسمين".