اللجنة المنظمة لفعالية "سايبر ران آند رايد" تعلن جاهزيتها لإنطلاقة الحدث في أبوظبي

أبوظبي في 14 يناير/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لفعالية "سايبر ران آند رايد" المجتمعية، عن جاهزيتها لانطلاقة الحدث الذي يشهد إقبالاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، قبل انطلاقها في أبوظبي يومي 17 و18 يناير الجاري، في مؤشر يعكس الاهتمام المتزايد بالمبادرات التي تجمع بين الرياضة، ونمط الحياة الصحي، والتوعية بالأمن السيبراني.

وبحسب اللجنة، تعكس معدلات التسجيل المبدئية حماساً كبيراً للمشاركة في الحدث، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية مجلس الأمن السيبراني، ويهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وترسيخ مفاهيم الوعي الرقمي في أجواء مجتمعية تفاعلية وآمنة.

ويأتي الإقبال اللافت إلى تنوع خيارات المشاركة التي تلبي مختلف الأعمار والقدرات البدنية، حيث تتضمن الفعالية سباقات للجري يوم 17 يناير على كورنيش أبوظبي لمسافات متعددة تشمل نصف الماراثون و10 كيلومترات و5 كيلومترات و2.5 كيلومتر، إضافة إلى جولات الدراجات الهوائية يوم 18 يناير انطلاقاً من أبوظبي كريكيت سبورتس هب، حيث تقام هذه الجولات بنظام غير خاضع للتوقيت الزمني.

وتقام الفعالية ضمن قرية متكاملة في مواقف نيشن تاورز على كورنيش أبوظبي على مدار 3 أيام 15 – 16 – 17 يناير، تضم أنشطة مجتمعية وتجارب تفاعلية، تجمع بين الترفيه والمعرفة التقنية، وتسهم في تعزيز التفاعل بين المشاركين، وترسيخ مفهوم الرياضة كوسيلة لبناء الوعي الصحي والرقمي في آنٍ واحد.

وقال سعادة طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: "إن الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة في فعالية "سايبر ران آند رايد" يعكس وعي المجتمع بأهمية تبنّي نمط حياة نشط وصحي، وحرصه على التفاعل مع المبادرات التي تجمع بين الرياضة والتوعية".