"كهرباء ومياه دبي" تشارك بالقمة العالمية لطاقة المستقبل

أبوظبي في 14 يناير/ وام/ سلطت هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها الرائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على دفع عجلة الابتكار المستدام والتقنيات الذكية في قطاعي الطاقة والمياه وترسيخ مكانة الدولة في صدارة التقدم العالمي في الطاقة المتجددة والنظيفة. ويمكن لزوار القمة الاطلاع على أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة في منصتها بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، من 13 إلى 15 ينايرالجاري.

وتستعرض المنصة نموذجاً لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بدلاً من 5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي، بزيادة قدرها 60%. وتتجاوز نسبة الطاقة النظيفة 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، وستصل إلى أكثر من 36% بحلول 2030 مقارنة بـ25% في المخطط الأصلي، ما سيقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 مليون طن سنوياً. ويدعم المجمع أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول العام 2050.

كما تستعرض المنصة نموذجاً لمبنى الشراع، المقر الجديد للهيئة في منطقة الجداف، والذي سيكون أكبر وأعلى وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وتم تصميمه للحصول على شهادة LEED البلاتينية (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء. وسيعتمد المبنى على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة التي تضمن كفاءة استثنائية.

يعد مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية حاضنة عالمية للابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة .





وضمن منصة الهيئة، يعرض مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حلول التحليلات المرئية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي في منصة "مورو" المتكاملة للأنظمة الأمنية، والتي توفر حلولاً أمنية عالمية المستوى ذات كفاءة تشغيلية عالية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعزّز قدرات الكشف الفوري عن التهديدات.

كما تستعرض "مورو" أحدث خدماتها في الحوسبة السحابية ومركز البيانات الأخضر، إضافةً إلى مشاركتها الحصرية في منصة FUSE AI لتسليط الضوء على أحدث خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي الذكي والمستدام.