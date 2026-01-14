"إمباور" تبحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعزيز حلول التبريد المستدامة

دبي في 14 يناير /وام/ بحث سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، مع ليلي رياحي، مديرة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقائدة العالمية لتحالف التبريد، وفريق عمل التحالف، تعزيز التعاون في مجال الترويج لتبريد المناطق على المستوى العالمي، ودعم الفعاليات والمبادرات التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب بحث سبل بناء الوعي والدعوة إلى تبنّي السياسات الوطنية والمحلية الداعمة لحلول التبريد المستدامة.

وناقش الجانبان خلال لقاء ضم فريق عمل التحالف، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، سبل توسيع وتسريع تبني حلول التبريد المستدامة في الدول المنضمة إلى التحالف، والذي شهد انضمام 72 دولة وأكثر من 80 شريكاً خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً.

كما تناول الاجتماع آفاق التعاون في مجالات الدعم الفني، بما في ذلك تبادل الخبرات، وإجراء الدراسات الفنية والتقنية ، والتدريب وبناء القدرات، والتحقق من أنظمة تبريد المناطق وتقديم الاستشارات التشغيلية.

وأكد سعادة أحمد بن شعفار الذي يشغل منصب المستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP"، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق "IDEA"، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق؛ خلال اللقاء أهمية الشراكات الدولية في تسريع تبني حلول التبريد المستدامة، مشيراً إلى أن تبريد المناطق يمثل أحد الحلول الفعّالة لدعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني.