"الشارقة للبحوث والتكنولوجيا" يوقع اتفاقية استراتيجية مع "ميا – كوم" لتعزيز التحول الرقمي

الشارقة في 14 يناير/ وام /وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK)، اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "ميا – كوم"، بهدف تسريع التحول الرقمي في القطاعات الحيوية والجهات الحكومية ، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية الوطنية.

وتركّز الاتفاقية على تطوير نماذج مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم التحول الرقمي في قطاعات استراتيجية تشمل المرافق العامة، والطاقة، والنفط والغاز، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وأنظمة الاتصالات الحرجة، بما يسهم في تسريع تبنّي تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان مع شركاء محليين ودوليين لتبنّي أحدث التقنيات الرقمية، من بينها شبكات الاتصالات الخاصة المتقدمة، وإنترنت الأشياء الصناعية، ومنصات التوأم الرقمي، والأنظمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل.

وقال الدكتور فريد الأميري، المدير التنفيذي للاستراتيجية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن الشراكة تعكس التزام المجمع بدعم الابتكار التحويلي وبناء القدرات الرقمية، من خلال إنشاء مركز تميز مشترك يسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة.

وأكد الدكتور عبد الهادي أبو المال، الرئيس التنفيذي لشركة "ميا – كوم"، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتسريع التحول الرقمي العملي، عبر توظيف خبرات الشركة في التقنيات الناشئة وشبكات الاتصالات الخاصة لتقديم حلول عالية الأثر تدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتنسجم الشراكة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في الابتكار والريادة الرقمية، لا سيما في ضوء تشكيل اللجنة الوطنية لتقنيات الجيل السادس (6G)، كما تدعم تطوير منظومات الاتصالات المستقبلية والأنظمة الرقمية المرنة.

ويُعد إنشاء مركز تميز للتقنيات الناشئة والبنية التحتية الرقمية من الجيل الجديد أحد المحاور الرئيسة للاتفاقية، حيث سيسهم في بناء القدرات، وتطوير المواهب، وتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في تقنيات الاتصالات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.