شركة بريطانية تعرض في القمة العالمية لطاقة المستقبل أرضيات مولدة للطاقة

أبوظبي في 14 يناير /وام/ تستعرض شركة "Pavegen" البريطانية، خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، تكنولوجيا مبتكرة تولد الطاقة المتجددة من خطوات المشاة.

وقال بول برايس، المدير العالمي للتسويق والاتصالات في الشركة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن شركته التي تتخذ من لندن مقراً لها طورت نظام "الأرضيات المولدة للطاقة" الذي يحول كل خطوة على البلاط إلى كهرباء، حيث يولد بين 2 إلى 5 جول من الطاقة مع كل خطوة، مضيفاً أن الشركة أطلقت هذا العام أيضاً منتجاً هجيناً يجمع بين الطاقة الشمسية والطاقة الناتجة عن خطوات الأقدام، ما يعزز إنتاج الطاقة في المناطق ذات الحركة العالية مثل الأرصفة والمداخل والمراكز الرياضية والمعارض ووسائل النقل.

وأوضح أن النظام يسهم في توليد طاقة مصغرة "Micro Energy"، مشيراً إلى أن كل خطوة تولد طاقة محدودة لا تكفي لتشغيل منزل أو مبنى، لكنها مناسبة لتشغيل أجهزة منخفضة الطاقة مثل إضاءة "LED" أو شحن الهواتف المحمولة عبر منافذ "USB".

وعن التحديات، أكد برايس أن تكلفة النظام على نطاق صغير قد تكون مرتفعة، ولذلك تركز الشركة على توسيع نطاق التصنيع لتقليل التكاليف وجعل المنتج أكثر تنافسية.

وأوضح أن النظام يعمل بشكل ممتاز كأداة لعرض التزام الشركات بالاستدامة وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري.

وأشار إلى أن الإمارات شهدت بالفعل مشاريع تطبيقية، منها تركيب الأرضيات المولدة للطاقة في جناح الأطفال ضمن "إكسبو دبي"؛ حيث يشارك الأطفال في تجربة تفاعلية تولد الطاقة ما يعكس جانباً ترفيهياً وتعليمياً في الوقت ذاته.

وأكد برايس، أن الشركة تنوي افتتاح مكتب لها في الإمارات خلال الـ18 شهراً المقبلة، لتعزيز وجودها محلياً وتوسيع تطبيقات النظام في المساحات العامة والمؤسسات، ما يعكس جديتها في الاستثمار بالسوق الإماراتي وتطوير شراكات محلية طويلة الأمد.

ولفت إلى أن حضور الشركة القمة العالمية لطاقة المستقبل يأتي بهدف البحث عن فرص لتوسيع استخدام النظام في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن الإمارات تمثل بيئة مثالية لعرض هذه الابتكارات وخلق تجارب ممتعة ومفيدة للجمهور، كما أنها منصة لتطوير شراكات مستقبلية.