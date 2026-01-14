"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بالشهادات الصادرة عن 34 مؤسسة بالدولة

أبوظبي في 14 يناير/ وام/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انضمام 34 مؤسسة تعليم عال داخل الدولة لمبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

وتتيح هذه المبادرة لخريجي الجامعات المرتبطة بالوزارة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بشكل تلقائي وفوري، بما يسهم في تقليص الإجراءات الإدارية، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم توجهات تصفير البيروقراطية، وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمتعاملين ضمن منظومة التعليم العالي في الدولة.

واستفاد من هذه الخدمة أكثر من 25 ألف خريج منذ إطلاقها، لتشمل بعد ذلك الطلبة المواطنين المبتعثين خارج الدولة، والذين تشرف الوزارة على ابتعاثهم، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية دون انقطاع، أينما كان المتعامل.

تعكس هذه المبادرة التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتسريع رحلة الطلبة بعد التخرج، وتمكينهم من استكمال دراساتهم العليا أو الالتحاق بسوق العمل دون الحاجة إلى إجراءات اعتراف إضافية، كما كان معمولاً به سابقاً.

كما تساعد المبادرة الخريجين لاستيفاء متطلبات الجهات الحكومية المختلفة واشتراطات الإقامات والتأشيرات، بما يعزز جاهزيتهم للمرحلة التالية من مسارهم الأكاديمي أو المهني.

وفي هذا السياق، أكد سعادة أحمد يوسف آل ناصر الوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالوزارة "بالإنابة"، أن ربط 34 جامعة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الاعتراف التلقائي يعكس توجه الوزارة نحو تطوير منظومة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من داخل الدولة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم الطلبة ومؤسسات التعليم العالي، ويسهم في تعزيز تنافسية النظام التعليمي ومواءمته مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وقال سعادته: "تواصل الوزارة العمل على توسيع نطاق الربط مع المزيد من مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في رفع عدد الجامعات المشمولة بالاعتراف التلقائي، وتطوير منظومة متكاملة تعتمد على التحول الرقمي، والتكامل المؤسسي، وتدعم التخطيط المستقبلي للخدمات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات".

وتندرج المبادرة ضمن خدمة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من داخل الدولة، والتي تمكّن المتعاملين من اعتماد مؤهلاتهم الصادرة عن مؤسسات تعليم عالٍ مرخّصة، وتقدم برامج معتمدة من قبل الوزارة، حيث يتم التحقق من الاعتراف عبر رمز استجابة سريعة معتمد، يُثبت رسمياً أن المؤهل معترف به، وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.

وفي إطار استكمال منظومة الخدمات، توفّر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للاعتراف بالمؤهلات، تشمل التحقق من صحة الاعتراف الصادر عن الوزارة، وإصدار نسخ رقمية من تقارير الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج الدولة، بما يضمن موثوقية البيانات، وسهولة استخدامها لدى الجهات المعنية داخل الدولة.