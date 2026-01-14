7 شركات في قطاع الطاقة النووية ضمن الجناح الكوري في القمة العالمية لطاقة المستقبل

أبوظبي في 14 يناير /وام/ قالت جينسيل كيم، مساعدة مدير فريق الشؤون الدولية في منتدى كوريا للصناعات النووية، والمتحدثة باسم الجناح الكوري المشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن الجناح الكوري يضم سبع شركات كورية رائدة تعمل في قطاع الطاقة النووية.

وأوضحت كيم في حديثها لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن الجناح الكوري ينظمه منتدى كوريا للصناعات النووية "KAIF"، مشيرة إلى أن المنتدى هو الجمعية الوحيدة المشاركة في الحدث ويمثل أكثر من 500 شركة كورية تعمل في صناعة الطاقة النووية.

وأكدت أن دور المنتدى يتمثل في تمثيل شركات الطاقة النووية الكورية عبر نقل آرائها إلى الجهات المسؤولة عن صياغة السياسات، وبناء علاقات مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، بهدف تمثيل الصناعة النووية الكورية على المستوى العالمي.

وأوضحت أن لكل شركة من المشاركين في الحدث دورا محددا ضمن قطاع الطاقة النووية الكوري، سواء في تشغيل محطات الطاقة النووية أو في الهندسة والتصميم والخدمات الفنية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن بعض الشركات المشاركة تعد من أكبر الشركات في قطاع الطاقة النووية الكوري وتلعب أدواراً رئيسية في تشغيل محطات الطاقة النووية في كوريا.

أشارت إلى أن المشاركة في القمة تهدف إلى تقديم تجربة كوريا في تصدير محطات الطاقة النووية والتعريف المجتمع الدولي بخبراتها في هذا المجال.