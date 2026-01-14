طقس الغد غائم جزئيا وانخفاض في درجات الحرارة

أبوظبي في 14 يناير/وام/توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج، يصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:45 الجزرالأول عند الساعة 18:22

بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب ليلاً .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 21:16 والمد الثاني عند الساعة 07:16

الجزر الأول عند الساعة 13:41والجزرالثاني عند الساعة 02:49

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 16 75 25

دبي 27 17 65 20

الشارقة 26 15 75 20

عجمان 26 17 80 25

أم القيوين 25 12 80 25

رأس الخيمة 24 16 75 20

الفجيرة 28 19 75 20

العـين 27 15 65 15

ليوا 27 14 80 25

الرويس 24 15 75 45

السلع 23 14 90 50

دلـمـا 22 18 80 45

طنب الكبرى / الصغرى 23 20 75 55

أبو موسى 23 20 75 55