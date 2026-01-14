الشارقة لإدارة الأصول تطلق استراتيجيتها الجديدة

الشارقة في 14 يناير / وام / أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2026–2028 وذلك خلال حفل نظمته اليوم بمقرها الرئيسي بحضور سعادة وليد الصايغ الرئيس التنفيذي للشركة إلى جانب قيادات الشركة و موظفيها .

و قال سعادة وليد الصايغ إن الاستراتيجية صممت لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع و ترتكز على تعظيم القيمة المالية لأصول الشركة والارتقاء بالأداء التشغيلي وفق أفضل الممارسات العالمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الفاعلة إلى جانب تطوير نموذج عمل مرن وقادر على مواكبة المتغيرات المستقبلية وقد وُضعت هذه الاستراتيجية برؤية بعيدة المدى توازن بين النمو المالي والأثر الاقتصادي والاجتماعي تضمن استدامة الأداء وتعزيز تنافسية الشركة على المدى الطويل.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة لتحقيق مجموعة من الأهداف الساعية إلى تعظيم القيمة المالية لمحفظتها الاستثمارية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة إلى جانب تحقيق التميز التشغيلي بالأداء التشغيلي و تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات .

بتل