«الإمارات للمكتبات» و«جامعة خورفكان» تعززان التعاون الأكاديمي والمهني

الشارقة في 14 يناير / وام /وقّعت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة خورفكان على هامش ملتقى المكتبات الإماراتية الثاني المقام حاليا بمقر هيئة الشارقة للكتاب بهدف توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين .

وقّع الاتفاقية كلٌّ من فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات والدكتور سيف النقبي نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع.

وتشمل الاتفاقية تنسيق البرامج المجتمعية وتنظيم الفعاليات المتخصصة من مؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية إلى جانب تقديم الاستشارات المهنية وتفعيل الحضور في الهيئات الإقليمية والدولية ودعم جمع وإتاحة البيانات الموثوقة وتطوير الخدمات المكتبية المقدمة للمجتمع.

وأكد فهد المعمري أن توقيع الاتفاقية يعكس حرص الجمعية على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية بما يسهم في تطوير قطاع المكتبات والمعلومات وتعزيز تبادل الخبرات وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي .

من جانبه أكد الدكتور سيف النقبي أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه جامعة خورفكان نحو توسيع شراكاتها مع المؤسسات المهنية المتخصصة بما يخدم الطلبة والباحثين وأفراد المجتمع ويسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية ذات الصلة بقطاع المكتبات والمعلومات .

بتل