" الإمارات للتنمية الاجتماعية" برأس الخيمة تعلن تقريرها لعام 2025

رأس الخيمة في 14 يناير / وام / أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة عن تقريرها السنوي الختامي لعام 2025 .

وقال خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية إن عام 2025 شهد تنظيم أكثر من 190 فعالية متنوعة استفاد منها ما يزيد عن 15,869 فردا من مختلف فئات المجتمع بواقع 687 ساعة تدريبية ومؤسسية.

وأشار إلى أن الجمعية نجحت في رفع نسبة رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة إلى 96%، بفضل تبني أدوات التحول الرقمي وتفعيل منصات التواصل الذكية.

وتصدرت مبادرات "التلاحم الأسري" و"الاستقرار المجتمعي" قائمة إنجازات هذا العام .

كما شهد عام 2025 النسخة الأكبر من "جائزة التميز الاجتماعي" في اصدارها الخامس .

وعلى صعيد الأنشطة الشبابية حققت "بطولة الفرجان لكرة القدم نجاحا واسعا مستقطبة العديد من المتابعين والمشاركين فيما ساهم "المعسكر الصيفي" في صقل مهارات مئات الطلاب في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والقيادة.

وفي جانب تمكين الطاقات الوطنية وتوجيه الشباب نحو آفاق مهنية واعدة أنشأت الجمعية "مركز الاستشارات المهنية" ليكون منصة متكاملة لدعم مسارات النمو المهني في المجتمع .

وركزت الجمعية خلال العام على إطلاق مبادرات نوعية استهدفت دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز مشاركتها المجتمعية .

وثمن ابن عنبر الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة إضافة إلي جهود فرق العمل بالجمعية وقال إن الجمعية مقبلة على مرحلة جديدة من العمل المجتمعي النوعي خلال عام الأسرة 2026، مستندة إلى ما تحقق من مكتسبات .