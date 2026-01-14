تعاون بين "الشارقة للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق

الشارقة في 14 يناير / وام / وقّعت هيئة الشارقة للدفاع المدني والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق اليوم مذكرة تفاهم خلال حفل ضمن فعاليات معرض إنترسك دبي 2026 في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى الارتقاء بمعايير السلامة من الحرائق وتعزيز حماية الأرواح في إمارة الشارقة.





وقع المذكرة العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني والسيد جيم باولي الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق حيث يعكس هذا التعاون التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.





وبموجب المذكرة سيركز الجانبان على تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تستهدف المتخصصين في مجالات السلامة من الحرائق وحماية الأرواح بما يسهم في تعزيز كفاءة أنظمة السلامة على مستوى الإمارة كما ستوفر الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق خبراتها العالمية ومواردها التدريبية المتنوعة وبرامجها المعتمدة بالاستناد إلى أكثر من 300 كود ومعيار معتمد للسلامة من الحرائق إلى جانب الاستفادة من الرؤى والمعارف المستخلصة من منظومة الجمعية الشاملة للسلامة من الحرائق وحماية الأرواح بهدف دعم تطوير معايير سلامة متقدمة تتماشى مع متطلبات إمارة الشارقة.





وأكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي أن السلامة من الحرائق وحماية الأرواح أولوية قصوى بالنسبة للهيئة تماشياً مع التزامها الراسخ بحماية سلامة أفراد المجتمع و من خلال هذا التعاون نسعى إلى الاستفادة من خبرات الجمعية الممتدة لأكثر من 130 عامًا في إدارة مخاطر الحرائق وتعزيز السلامة الكهربائية لضمان تزويد المتخصصين في مجال السلامة من الحرائق في الشارقة بأحدث المعارف والأدوات المتوافقة مع المعايير العالمية كما يعكس هذا التحالف حرصنا على التطوير المستمر واعتماد نهج استباقي لحماية الأرواح والممتلكات.





من جانبه أشار جيم باولي إلى أن الحرائق تمثل تهديدًا دائمًا في البيئات الحضرية لافتًا إلى أنه في ظل التطور العمراني المتسارع في الشارقة وانتشار المباني الشاهقة تبرز الحاجة الملحة إلى إرساء أنظمة قوية وفعالة للحماية من الحرائق وسلامة الأرواح و تتطلع الجمعية للعمل جنبًا إلى جنب مع هيئة الشارقة للدفاع المدني لتعزيز برامج التدريب والتعليم للمتخصصين في مجال السلامة من الحرائق في مختلف أنحاء الإمارة ويتمثل هدفنا برفع مستوى الوعي وتطبيق الأكواد والمعايير والقوانين الخاصة بالسلامة بما يدعم جهود الشارقة لمواءمة ممارسات السلامة مع أفضل المعايير العالمية.





