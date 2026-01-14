تنفيذاً لتوجيهات حاكم رأس الخيمة.. مؤسسة صقر للأعمال الخيرية والإنسانية تبدأ تجهيز طرود «سفينة صقر الإنسانية» لدعم قطاع غزة

رأس الخيمة في 14 يناير / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة وحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، باشرت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، اليوم، أعمال تجهيز الطرود الإغاثية الخاصة بـ«سفينة صقر الإنسانية» في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو)، وذلك استعداداً لتحميلها على متن السفينة في مرحلة لاحقة، تمهيداً لتوجّهها إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية دعماً للأشقاء في قطاع غزة.

وتشمل الطرود التي يجري تجهيزها مواد غذائية وصحية، ومواد إيواء، بالإضافة إلى مواد طبية، ضمن حمولة إجمالية تُقدّر بنحو 4000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك في إطار منظومة العمل الإنساني الإماراتي المتكاملة الهادفة إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضرراً، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

وشهدت أعمال التجهيز مشاركة واسعة من المتطوعين من مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، الذين ساهموا في تعبئة وتجهيز الطرود الإغاثية، في تجسيد عملي لروح التكافل المجتمعي والتلاحم الإنساني الذي يتميّز به مجتمع دولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص قيادتها الرشيدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، وترجمةً لقيم التضامن والعطاء التي تشكّل ركيزة أساسية في سياسة الدولة الإنسانية.

وتُجسّد «سفينة صقر الإنسانية» تكامل الجهود الوطنية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وتعكس الدور الريادي لإمارة رأس الخيمة في دعم المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، وترسيخ حضورها الفاعل في ميادين الإغاثة والعمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.--انتهى-