الذهب والفضة يواصلان صعودهما القياسي

عواصم في 14 ‍يناير/وام/ واصلت أسعارالذهب والفضة تحقيق مستويات قياسية اليوم .

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 ‌بالمئة إلى 4635.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1404 بتوقيت جرينتش

بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4641.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير واحدا بالمئة إلى 4644.30 دولار.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7 بالمئة إلى 91.87 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 92.23 دولار ‌في

وقت سابق. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 2394.13 دولار ⁠للأوقية، وزاد

البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1841.⁠10 دولار.

خلا