"مصدر" تستعرض مشاريعها في آسيا الوسطى خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 14 يناير/وام/ أكدت مريم المزروعي، رئيس قسم تدوير الأعمال في منطقة آسيا الوسطى في شركة «مصدر»، أن مشاركة الشركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تتزامن مع احتفال «مصدر» بالذكرى العشرين لتأسيسها، مشيرة إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق قدرة إنتاجية تقارب 65 جيجاواط بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الطريق نحو تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وأوضحت المزروعي أن منطقة آسيا الوسطى تُعد من المناطق الاستراتيجية لأعمال «مصدر»، حيث بدأت الشركة استثماراتها في أوزبكستان بمشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط، لتصل محفظتها الإنتاجية في الدولة حاليًا إلى نحو 2 جيجاواط، أي ما يعادل عشرين ضعف أول مشروع، مع استثمارات بلغت نحو ملياري دولار.

وأضافت أن أذربيجان تمثل سوقًا محوريًا لأعمال الشركة، حيث تمتلك «مصدر» مشروعًا قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 230 ميجاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعين آخرين للطاقة الشمسية قيد الإنشاء، بالإضافة إلى تطوير أول مشروع لطاقة الرياح في الدولة بقدرة 240 ميجاواط، والذي يُعد أول مشروع رياح لـ«مصدر» في أذربيجان.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل في كازاخستان على تطوير مشروع لطاقة الرياح يُعد الأكبر في المنطقة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاواط، إلى جانب أنظمة بطاريات بقدرة 600 ميجاواط، لافتةً إلى توقيع اتفاقية أمس مع وزارة الطاقة الأوزبكية وشركة الإمارات لتطوير المرافق لتطوير مشروع «Around the Clock»، الذي سيوفر طاقة نظيفة على مدار الساعة بقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاواط.

وقالت المزروعي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن «مصدر» أعلنت خلال العام الماضي عن مشروع «Around the Clock» في أبوظبي، والذي يجري العمل على تنفيذه حاليًا، مشيرة إلى أن تطوير المشروع ذاته في أوزبكستان سيسهم في دعم أهداف الدولة في مجالي التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.

كما أعلنت عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع «غزار»، وهو مشروع طاقة شمسية في أوزبكستان، في خطوة تعكس التقدم المستمر الذي تحققه الشركة في توسيع محفظتها العالمية للطاقة النظيفة.