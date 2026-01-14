"تدوير" تستعرض مشاريعها المستقبلية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 14 يناير/وام/ تشارك مجموعة تدوير في أسبوع أبوظبي للاستدامة، مستعرضةً رؤيتها الاستراتيجية ومشاريعها المستقبلية في مجال إدارة النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، بما يعزز جهود إمارة أبوظبي في تحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري.





وأكد أحمد الكيومي، رئيس التنفيذ الاستراتيجي في مجموعة تدوير، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أن مشاركة المجموعة في أسبوع أبوظبي للاستدامة فرصة مهمة لعرض دورها بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مشيرًا إلى أن «تدوير» تسعى إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في تحويل 80% من النفايات بعيدًا عن المكبات بحلول عام 2031.

وأوضح أن المجموعة تعمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، من أبرزها مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل في عام 2027، إلى جانب شراكات استراتيجية مع جهات وطنية، من بينها «مصدر» و«بيئة»، لتطوير مشاريع أخرى لتحويل النفايات إلى طاقة أو منتجات ذات قيمة مضافة.

وأشار الكيومي إلى أن المجموعة أعلنت كذلك عن دراسة تطوير محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في منطقة «باركس» بأستراليا، في خطوة تعكس التوسع الدولي لأعمال «تدوير»، مؤكدًا أن المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة أسهمت في استقطاب عدد من الشركات العالمية التي تمتلك تقنيات متقدمة في مجالات جمع النفايات وفرزها وتحويلها، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا لدعم تحقيق مستهدفات الاستدامة.