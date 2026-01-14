"باور بير" تستعرض حلولها لإدارة النفايات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 14 يناير/وام/ تستعرض شركة «باور بير» خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحدث حلولها وتقنياتها المتخصصة في إدارة النفايات وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك في إطار دعمها للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد ستيفين زيتش، ممثل شركة «باور بير»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أن مشاركة الشركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تعكس التزامها المستمر بدعم قطاع إدارة النفايات في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الشركة تُعد من الشركات الرائدة في هذا المجال، ولديها حضور في السوق الإماراتي منذ أكثر من 20 عامًا.

وأوضح أن «باور بير» توفر مجموعة متكاملة من حاويات النفايات وحاويات إعادة التدوير، إلى جانب المعدات والآلات المتخصصة التي تلبي احتياجات قطاع إدارة النفايات، مؤكدًا أن ما يميز الشركة هو تقديم معدات عالية الجودة وحلول متطورة تتناسب مع متطلبات السوق المحلي.

وأضاف أن هذه المشاركة تُعد السابعة على التوالي للشركة في هذا الحدث، لافتًا إلى أهمية التواجد ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة لما يوفره من منصة داعمة لمبادئ الاقتصاد الدائري. وأشار إلى أن الشركة تقدم عددًا من التطبيقات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، وتعمل على خدمة كل من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم مسيرة النمو المستدام في إمارة أبوظبي.





كما استعرض زيتش إحدى أحدث التقنيات التي تقدمها الشركة، والمتمثلة في آلة متطورة لمعالجة نفايات الطعام، تعتمد على حلول هوائية تتيح تحويل النفايات العضوية إلى سماد خلال 24 ساعة، وإدماجها ضمن دورة الصرف الصحي، بما يعزز كفاءة إدارة النفايات ويكمل منظومة الحلول المستدامة التي تقدمها الشركة.