جولة مينا تنطلق في مصر بسلسلة بطولات وبمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين

دبي في 14 يناير/وام/أعلنت جولة مينا للجولف انطلاق سلسلة بطولات مصر للجولف، الأولى من نوعها ضمن منافسات الجولة، اعتباراً من يوم الاثنين 19 يناير الجاري، حيث يستضيف نادي نيو جيزة للجولف أولى أربع بطولات متتالية، بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين، وبجوائز مالية إجمالية تبلغ 400 ألف دولار أميركي، إضافة إلى نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف.

وتُعد جولة مينا الجولة الوحيدة في المنطقة المعترف بها رسمياً من قبل التصنيف العالمي للجولف، وتتخذ من الشرق الأوسط، ودولة الإمارات، مقراً لها، في إطار مبادرة رياضية إماراتية رائدة.

وتقام بطولة نيو جيزة خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير لتدشن سلسلة تمتد على مدار أربعة أسابيع في مصر، ضمن الشراكة بين جولة مينا والاتحاد المصري للجولف، حيث تتواصل المنافسات على ثلاثة ملاعب مصرية عالمية المستوى، تشمل منتجع أدريس مراسي للجولف الذي يستضيف بطولتين متتاليتين من 24 إلى 26 يناير ومن 29 إلى 31 يناير، قبل أن تعود الجولة إلى القاهرة لإقامة البطولة الختامية في نادي مدينتي للجولف خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، مع جوائز مالية تصل إلى 100 ألف دولار ونقاط التصنيف العالمي في كل بطولة.

ويبرز الإيطالي لودوفيكو أدابو كأحد أبرز المرشحين للفوز، بعدما أكد حضوره القوي في الساحة الاحترافية عقب تتويجه ببطولة تحدي «بي جي أرويرا» في البرتغال خلال نوفمبر الماضي.

كما تضم السلسلة عدداً من لاعبي جولة «دي بي ورلد»، من بينهم الإسباني أليخاندرو كانيزاريس، والإنجليزي آشلي تشيسترز، وجوردان وريسديل، إلى جانب الاسكتلندي أيدان أوهيغان، الذي نافس بقوة في بطولة «رولير الغارف كلاسيك» في ديسمبر الماضي، ومواطنه سيباستيان ساندين، والإنجليزي توبي هانت، إضافة إلى النمساوي آرون زيمر، الذي يعود للمنافسات بعد ظهوره اللافت في بطولات البرتغال.