18 دولة تشارك في طواف الشارقة الدولي للدراجات





الشارقة في 14 يناير / وام /أعلنت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات، خلال مؤتمر صحفي عُقد في نادي الشارقة للصقارين، تفاصيل النسخة الحادية عشرة من الطواف، الذي يُقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري.

وأوضحت اللجنة أن النسخة الجديدة ستشهد مشاركة 162 دراجاً يمثلون 27 فريقاً ومنتخباً من 18 دولة، يتنافسون في خمس مراحل، بإجمالي مسافة تبلغ 503 كيلومترات، إلى جانب تنظيم سباقين محليين لفئتي أصحاب الهمم والشباب ضمن المرحلة الثالثة، إضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة والترفيهية.





وحضر المؤتمر الصحفي الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وسعادة منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور أشرف محمد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، وسعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة اللواء متقاعد سيف الزري الشامسي القائد العام السابق لشرطة الشارقة، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة، ومديري الإدارات والأقسام بمجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء اللجان المنظمة، وممثلي وسائل الإعلام.





وأكد سعادة عبدالله سلطان الدح، في كلمته خلال المؤتمر، حرص اللجنة المنظمة على مواصلة التميز التنظيمي للطواف، وتعزيز دوره في الترويج السياحي لإمارة الشارقة، مشيراً إلى استحداث مسارات جديدة في نسخة هذا العام، تطوف بعدد من المعالم المتنوعة التي تجمع بين التراث والحداثة، وتعكس الهوية الحضارية والثقافية للإمارة.





وشهد المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن النسخة السابقة من الطواف، أعقبه استعراض قدمه مدير الطواف الدكتور ياسر عمر الدوخي، تناول فيه تفاصيل السباق وأبرز أرقامه، إضافة إلى الفرق والمنتخبات المشاركة والدول التي تمثلها.





كما أعلن مدير الطواف تفاصيل المراحل الخمس، حيث تنطلق المرحلة الأولى يوم الجمعة 23 يناير الجاري ، لمسافة 129.6 كيلومتراً، من جزيرة العلم وتختتم في مزرعة القمح بمليحة، وتحمل مسمى «الفخر والعطاء»، في إشارة إلى الرمزية الوطنية لجزيرة العلم، ومزرعة القمح التي تجسد جهود الإمارة في تحقيق الأمن الغذائي ،وتُقام المرحلة الثانية يوم السبت 24 يناير الجاري ، لمسافة 129.56 كيلومتراً، وتنطلق من أمام سوق الجبيل في الشارقة وتنتهي في سوق الجبيل بمدينة كلباء، وتحمل مسمى «الجبيل»، في دلالة على الأسواق التراثية الحديثة التي تُعد من أبرز المعالم السياحية في الإمارة.





أما المرحلة الثالثة فتقام يوم الأحد 25 يناير الجاري ، لمسافة 9.81 كيلومترات بنظام ضد الساعة، وتنطلق وتختتم في بلدة الحيرة، وتحمل مسمى «الحيرة»، ويصاحبها تنظيم سباقين لفئتي أصحاب الهمم والشباب، بهدف إتاحة الفرصة لهاتين الفئتين للاحتكاك الدولي ومعايشة أجواء الطواف ، وتنطلق المرحلة الرابعة يوم الاثنين 26 يناير الجاري ، لمسافة 133 كيلومتراً، من جزيرة دبا الحصن، وتختتم في استراحة السحب بمدينة خورفكان، وتحمل مسمى «الشرقية»، نسبة إلى مدن الساحل الشرقي لإمارة الشارقة.





وتُختتم منافسات الطواف بالمرحلة الخامسة والأخيرة يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري ، لمسافة 100.99 كيلومتراً، وتنطلق من أمام نادي الشارقة للصقارين، وتنتهي عند مسجد الشارقة الكبير، وتحمل مسمى «التراث والحضارة»، في إشارة إلى رياضة الصيد بالصقور والإرث الحضاري الإسلامي الذي تجسده عمارة المسجد.





وأشار الدكتور ياسر الدوخي إلى مشاركة ما يقارب 400 متطوع في مختلف لجان التنظيم، إلى جانب تنظيم فعاليات مصاحبة في جميع المراحل، تشمل عروضاً بحرية من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وعروضاً تراثية من معهد الشارقة للتراث، ومشاركات من عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أركان للأسر المنتجة وفعاليات ترفيهية في مقار إقامة الفرق.





وفي ختام المؤتمر، ألقى ممثلو الجهات الراعية لقمصان التميز كلماتهم، حيث ترعى القيادة العامة لشرطة الشارقة القميص الأصفر لأفضل زمن، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي القميص الأخضر لأفضل نقاط سرعة، وبلدية الشارقة القميص الأحمر لأفضل متسلق مرتفعات، وقناة الشارقة الرياضية القميص الأبيض لأفضل زمن لفئة الشباب، فيما يرعى مجلس الشارقة الرياضي قميص علم دولة الإمارات لأفضل زمن بين الدراجين المواطنين.