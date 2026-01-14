منصور بن محمد يشهد القمة العالمية للسلامة 2026 ويطلع على مخرجات مبادرة جاهزية المليار

دبي في 14 يناير/وام/ شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود جانباً من فعاليات "القمة العالمية للسلامة 2026"، التي عقدت اليوم تحت رعاية سموّه في مدينة إكسبو دبي، بتنظيم القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، مستقطبةً مشاركة 64 دولة و31 منظمة من أكبر المنظمات المتخصصة في مجال الإطفاء على مستوى العالم.

وقد اطّلع سموّه على مخرجات مبادرة جاهزية المليار، و التي انطلقت من دبي قبل عامٍ واحد بهدف توعية مليار شخص حول العالم، وتعد من أكبر المبادرات العالمية في مجال التوعية بسبل الحماية والسلامة من مخاطر الحرائق، حيث حققت المبادرة في عامها الأول نتائج قياسية تمثلت في الوصول إلى أكثر من 500 مليون إنسان، متجاوزةً توقعات الخبراء، عبر أكثر من 250 مليون تفاعل رقمي، في 64 دولة و مدينة ، وبـ 25 لغة، وعبر تنفيذ 68 حملة توعوية عالمية.

وأظهرت المؤشرات أثراً عالمياً ملموساً للمبادرة إذ أسهمت في خفض حوادث الحريق بنسبة 18%، وتحسين أزمنة الاستجابة بنسبة 24%، وتقليل الخسائر البشرية بنسبة 25%، وإنقاذ ما يُقدّر بنحو 45 ألف حياة سنوياً.

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ثلاث منظمات فائزة بـ "جائزة الأثر العالمي للسلامة المجتمعية" تقديرًا لإسهاماتها في تدريب وتوعية المجتمعات ضمن المبادرة خلال العام 2025، وشمل التكريم كلاً من: منظمة CTIF و منظمة Fire Aid ومنظمة NFPA .

وفي ختام القمة، اُلتقطت الصور التذكارية لسموّ رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود مع رؤساء الوفود الدولية المشاركة في الحدث، والذين أعربوا بدورهم عن بالغ تقديرهم للدور الرائد لدولة الإمارات ودبي في استضافة وتنظيم فعاليات عالمية كبرى في مختلف المجالات هدفها خدمة الإنسان وضمان مستقبل أفضل للبشرية.

حضر القمة إلى جانب سموّه، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب– دبي، وسعادة اللواء تميم المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، إن القمة تجسّد الالتزام بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن يكون الدفاع المدني بدبي الأفضل على مستوى العالم، مؤكدا سعادته العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوظيف الابتكار لبناء منظومات حماية أكثر كفاءة واستدامة في مجالات الامن والسلامة.

يُذكر أن "مبادرة جاهزية المليار" تم إطلاقها برعاية وحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في يناير 2025، من قِبَل القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، لتتحول إلى نموذج رائد للعمل الدولي المشترك في التوعية الوقائية، مع استهدافها تحقيق نقلة نوعية في مجال السلامة من الحرائق على مستوى العالم عبر نشر ثقافة الوقاية والاستعداد بالتثقيف والتدريب المتاح للجميع وصولاً إلى رفع الجاهزية المجتمعية لمثل تلك المخاطر بصورة عامة على مستوى العالم بما يكفل أعلى مستويات الحماية الممكنة للأفراد والمنشآت على حد سواء.