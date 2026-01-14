تواصل منافسات الموسم الـ12 من "شاعر المليون"

أبوظبي في 14 يناير / وام / حجز الشاعران موسى محمد بطي القبيسي من دولة الإمارات، ووليد الفحيح من المملكة العربية السعودية، مقعديهما في قائمة الـ 12، بعد حصولهما على 48 درجة من أصل 50، ضمن منافسات الموسم الثاني عشر من برنامج "شاعر المليون"، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، ويُبث مباشرة من مسرح شاطئ الراحة عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة".

ونال الشاعر عامر العايذي من المملكة العربية السعودية بطاقة التأهل إلى المرحلة ذاتها، بعد حصوله على 90 درجة بمجموع تصويت الجمهور ودرجات لجنة التحكيم.

وشهدت آخر أمسيات المرحلة الثانية (مرحلة الـ 24)، مساء أمس منافسة قوية قدم فيها ستة شعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وذلك قبل الانتقال إلى "تحدي المعيار الثاني" الذي فرض على الشعراء كتابة ثلاثة أبيات على وزن واحد ونظام تقفية داخلي دقيق.

وفضلاً عن الشاعرين المتأهلين، حصل ثلاثة شعراء على 47 درجة وهم حمد محيا العيباني من الكويت، وحمد المشيعلي، وعبد الرحمن القوس من المملكة العربية السعودية، بينما حصل الشاعر السعودي عوضة الغامدي على 46 درجة ، وينتظر الشعراء الأربعة أسبوع من تصويت الجمهور، ليكتمل عقد الـ12 شاعراً بصعود أحدهم في مستهل الحلقة القادمة.

جرت منافسات الحلقة الثانية عشرة بحضور سعادة محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، وعضوي اللجنة الاستشارية بدر صفوق وتركي المريخي، ولفيف من المختصين والمهتمين ومحبي الشعر النبطي.