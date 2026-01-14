25 دولة تشارك في بطولة العين للجودو

العين في 14 يناير/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 289 لاعبا ولاعبة بمختلف الفئات العمرية، من 25 دولة، في بطولة العين الدولية المفتوحة.

وأوضح اتحاد الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي في بيان اليوم ،أن البطولة تقام يومي السبت والأحد المقبلين، بقاعة خليفة بن زايد للألعاب الرياضية في نادي العين، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي العين الرياضي.

ويشارك 174 لاعبا في فئة تحت 15 عاما للأشبال والناشئات، و115 لاعبا ولاعبة في فئة تحت 21 عاما للشباب والشابات.

وكشف محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للجودو المحلي، عن إجراء الميزان التجريبي والرسمي بعد غد الجمعة لفئة تحت 15 عاما، بناديي الفجيرة للفنون القتالية، و" نوجيرا" في دبي، ولفئة تحت 21 سنة مساء السبت بالصالتين أيضا.

ونوه إلى انطلاق منافسات الدور التمهيدي لفئة تحت 15 عاما صباح السبت، ثم الأدوار النهائية عصرا، بينما تبدأ منافسات تحت 21 عاماً في اليوم التالي، وصولا إلى النزالات النهائية وتتويج الفائزين في الفترة المسائية.