جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإثيوبية

أبوظبي في 14 يناير / وام / بحث سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مع سعادة الدكتور جمال بكر عبدالله، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة بمقر الجامعة ، سبل تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية الإثيوبية، إلى جانب مناقشة المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلم.

واطلع سعادة السفير خلال اللقاء على برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية ومبادراتها في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والتي تشمل الدراسات الإسلامية واللغات والفلسفة والأخلاق وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وتعرف على جهود الجامعة في البحث العلمي عبر استضافتها للعديد من المؤتمرات العلمية والورش وحلقات النقاش والتي تجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم لتبادل نتائج أبحاثهم حول الموضوعات المتعلقة بقضايا السلام والتنمية.

وأكد سعادة الدكتور خليفة الظاهري ترحيب الجامعة بمضاعفة الجهود لتعزيز الشراكات العلمية والثقافية مع الجانب الإثيوبي، وفتح آفاق أرحب للتعاون العلمي والمعرفي، لا سيما في ظل العلاقات الإيجابية القائمة والمستمرة بين البلدين.

وقال إن زيارة السفير الإثيوبي تأتي في إطار رؤية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لتعزيز التعاون الدولي والشراكات الأكاديمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الروابط المشتركة معها.