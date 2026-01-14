إكسبو الشارقة و"ميسي إيسن" الألمانية يبحثان التعاون بمجال المعارض

الشارقة في 14 يناير/وام/ بحث مركز إكسبو الشارقة خلال فعاليات النسخة الـ 21 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2026" آفاق التعاون المشترك مع شركة "ميسي إيسن" الألمانية الجهة المنظمة لمعرض "إيسن لقص ولحام المعادن" أحد أبرز المعارض المتخصصة في صناعة المعادن على مستوى أوروبا.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز مع أوليفر بي كوهرت الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية خلال زيارة وفد الشركة اليوم لمعرض "ستيل فاب 2026" .

وناقش الجانبان سبل تطوير الشراكة بين معرضي "ستيل فاب" و"إيسن" والعمل على بناء منصات عالمية متخصصة تسهم في دعم نمو وتطور قطاع المعارض الصناعية وتعزيز دورها في خدمة صناعة الحديد والصلب بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع وجود فرص لتعزيز التعاون مع معرض "إيسن لقص ولحام المعادن" بما يسهم في الارتقاء بقطاع الأعمال المعدنية مشيراً إلى أن معرض "ستيل فاب" يمثل منصة استراتيجية لدعم صناعة الحديد والصلب وتعزيز التكامل بين مختلف حلقات سلاسل التوريد الصناعية.

ولفت إلى أن الشراكة مع رواد الصناعة في ألمانيا تعزز القيمة المضافة لستيل فاب وتعزز من دوره محركا للابتكار الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة فرص توسيع قاعدة الشراكات الدولية لمركز إكسبو الشارقة وتوفير بيئة محفزة للشركات العالمية لعرض أحدث تقنياتها ومنتجاتها بما يعزز من تنافسية قطاع الصناعات المعدنية في دولة الإمارات.

وأضاف أن إمارة الشارقة التي تحتضن نحو 35% من المنشآت الصناعية في دولة الإمارات تمثل القاعدة المثالية لإطلاق الشراكات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التكنولوجيا المتقدمة في قطاع صناعة الحديد والصلب مشيراً إلى أن المشاركة الدولية الواسعة التي يشهدها "ستيل فاب 2026" تعكس الثقة العالمية الكبيرة بالمعرض لاسيما أن التواجد الألماني يشكل إضافة نوعية خاصة في ظل ما يقدمه العارضون من تقنيات متطورة تشمل روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي وأنظمة ليزر حديثة.