منتخب السلة على الكراسي المتحركة يشارك في" دورة غرب آسيا البارالمبية" بمسقط

الشارقة في 14 يناير/وام/ أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية مشاركة منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة، المقرر إقامتها في سلطنة عُمان في الفترة من 1 إلى 8 فبراير المقبل.

ويخوض المنتخب المنافسات بصفته حامل لقب النسخة الماضية التي استضافها نادي الثقة للمعاقين في الشارقة في فبراير 2024.

وفي إطار الاستعداد للمشاركة، انطلق معسكر المنتخب في نادي الثقة للمعاقين لمدة 3 أيام، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني للبطولة.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن اللجنة تسخر جميع إمكاناتها لدعم المنتخبات الوطنية وتوفير البيئة المثالية للاعبين من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن، مشيراً إلى أهمية هذه المعسكرات في رفع الجاهزية وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.

وأعرب المهيري، عن ثقته بقدرات لاعبي منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة، متمنياً لهم التوفيق في تمثيل الدولة في إطار سعي المنتخب للحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.