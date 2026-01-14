انطلاق بطولة الألعاب المدرسية بمشاركة 7 آلاف طالب وطالبة من 518 مدرسة

دبي في 14 يناير/وام/انطلقت منافسات النسخة الرسمية الثالثة من بطولة الألعاب المدرسية، تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبمشاركة واسعة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة.

بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين 7096 طالباً وطالبةً من 518 مدرسة، ضمن بطولة وطنية سنوية تهدف إلى ترسيخ الرياضة المدرسية قاعدة أساسية لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في دولة الإمارات، وتعزيز مفهوم ممارسة الرياضة بين الأجيال الناشئة.

تُقام البطولة بتنظيم اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبالتعاون بين وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، في إطار منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز فرص الرياضيين في دولة الإمارات لتحقيق الإنجازات القارية والدولية.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن بطولة الألعاب المدرسية 2026 تشكل محطة محورية في مسيرة تطوير الرياضة المدرسية في دولة الإمارات، لما تمثله من إطار وطني متكامل يعزز حضور الرياضة في البيئة التعليمية، ويدعم إعداد جيل يتمتع باللياقة البدنية والمهارات الرياضية، ويؤمن بقيم التنافس الشريف والانضباط والعمل الجماعي.

وأضاف: "تمثل البطولة إحدى الركائز الأساسية ضمن خطط الوزارة والاتحاد لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وصناعة الأبطال في دولة الإمارات، وتسهم في توفير بيئة تربوية ورياضية متكاملة تتيح للطلبة تطوير قدراتهم، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031".

تتضمن منافسات النسخة الحالية من الألعاب المدرسية 13 رياضة فردية وجماعية تُقام منافساتها على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل كرة القدم، وألعاب القوى، والقوس والسهم، والريشة الطائرة، والرماية بالليزر، وكرة الطاولة، إلى جانب إضافة رياضة سباق الموانع لأول مرة، فيما تنطلق في المرحلة الثانية منافسات باقي الرياضات وتشمل الشطرنج، والمبارزة، والجودو، والجوجيتسو، والتايكوندو، والسباحة.

وتستمر منافسات البطولة على مدار العام الدراسي، حيث تقام المرحلة الأولى خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2026، تليها المرحلة الثانية من 1 إلى 30 أبريل، ويتنافس خلال المرحلتين الطلاب المتميزون على مستوى المناطق في كل إمارة، وصولاً إلى مرحلة النهائيات والتتويج يوم 23 مايو 2026، التي يتبارى فيها الطلاب المتأهلون من المرحلتين إلى النهائيات في منافسات رياضية على المستوى الوطني، ويتوج الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.