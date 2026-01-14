"يناغي" يحصد "الرمز" في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

أبوظبي في 14 يناير/ وام/ تواصلت اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الخامس، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين حتى 27 يناير الجاري في ميدان الفلاح بأبوظبي.

وحقق الصقر "يناغي"، لمصبح سالم نايع الطنيجي، المركز الأول في شوط الرمز للعامة ملاك – جير تبع، وحصد المركز الثاني الصقر"33"، لغانم علي غانم بن حمودة الظاهري، وجاء ثالثا الصقر"نو سيجنال"، لغانم خلفان عبدالله المزروعي.

وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة ملاك - جير تبع فرخ، عن تصدر الصقر" مغادر" لعلي محمد سلطان فاضل الكتبي، وجاء ثانيا الصقر"3"، لخالد جمعة خادم سهيل الهاملي، وثالثا الصقر" تي 61"، لأحمد محمد سعيد الكندي.

وتصدر الصقر" الوسمي"، لراشد أحمد محمد بن مجرن، الشوط الثاني لفئة العامة - جير تبع فرخ، وجاء ثانيا الصقر" 78"، لمحمد حمد أحمد بن مجرن، وثالثا الصقر "مزهود"، لهلال سيف سعيد شاعر الشدي.

وتألق الصقر "إتش 22"، لغانم خلفان عبدالله المزروعي، في فئة العامة ملاك جير تبع – جرناس، محققا المركز الأول، وجاء ثانيا الصقر" تي 10"، لسلطان راشد ناصر راشد المنصوري، وثالثا الصقر "غطرس"، لسلطان راشد ناصر راشد المنصوري أيضا.

وهيمن الصقر" دوجا" لطارق عبيد سلطان عبيد الشامسي على صدارة الشوط الثاني لفئة العامة ملاك جير تبع – جرناس، وجاء ثانيا الصقر" دي 88"، لبطي جمعة الكتبي، وثالثا الصقر"33"، لسيف خليفة عبيد سيف الكتبي.

بدوره أكد مصبح سالم نايع الطنيجي الفائز مع الصقر "يناغي"، في شوط الرمز أن البطولة شهدت تنافسا قويا بين المشاركين في جميع الفئات مشيدا بجهود نادي أبوظبي للصقارين في تنظيمها، ومشاركة فئات مختلفة لاسيما أصحاب الهمم والسيدات والفئات العمرية.