انطلاق بطولة "دبي إنفيتيشنال" غداً بمشاركة نخبة نجوم الجولف العالميين

دبي في 14 يناير/وام/يخوض الإنجليزي تومي فليتوود تحدياً جديداً أمام نخبة من نجوم الجولف العالميين، عندما يشارك في بطولة «دبي إنفيتيشنال» التي تنطلق غداً على ملاعب منتجع خور دبي وتستمر حتى 18 يناير، ساعياً للدفاع عن لقبه ومواصلة مشواره نحو المنافسة على صدارة التصنيف العالمي.

تُعد البطولة الانطلاقة الرسمية لسلسلة «السباق إلى دبي»، وتُقام بصيغة تجمع 60 لاعباً من محترفي جولة «دي بي ورلد» و60 لاعباً من الهواة، عبر منافسات «برو–آم» تمتد ثلاثة أيام، على أن يُخصص اليوم الختامي لمباريات المحترفين فقط.

كان فليتوود قد أحرز لقب النسخة الافتتاحية عام 2024 بعد تفوقه بفارق ضئيل على مواطنه وزميله في فريق كأس رايدر روري ماكلروي في الجولة الختامية.

وواصل فليتوود (34 عاماً) موسماً استثنائياً، إذ أصبح ثاني لاعب إنجليزي يتوج بلقب كأس «فيديكس» ضمن جولة «بي جي إيه تور» عقب فوزه ببطولة «تور تشامبيونشيب»، ثم أضاف لقب «دي بي ورلد» في الهند، إلى جانب مساهمته البارزة في تتويج أوروبا بكأس رايدر على ملعب بيثبيج بلاك، متصدراً قائمة اللاعبين من حيث عدد النقاط.

وقال فليتوود، المقيم في دبي: «قدّمت أداءً قوياً هنا قبل عامين واستمتعت كثيراً باللعب إلى جانب روري في الجولة الأخيرة.. مواجهة أحد أعظم لاعبي الجولف دائماً ما تكون تحدياً ممتعاً، وكانت تلك النهاية دليلاً على أن كل شيء ممكن حتى اللحظات الأخيرة».

ويعود فليتوود لمواجهة ماكلروي مجدداً، إلى جانب نخبة من أبطال بطولة «ذا أوبن» من بينهم شين لوري وبادريك هارينغتون وفرانشيسكو موليناري، إضافة إلى عدد من نجوم جولة «دي بي ورلد» مثل رايان فوكس ومات والاس ونيكولاي هوغارد، ومتصدّر ترتيب «السباق إلى دبي» جايدن شابر.

وتشهد منافسات «برو–آم» مشاركة 60 محترفاً إلى جانب 60 لاعباً من الهواة، من بينهم عبدالله النابودة، إضافة إلى نجمي دوري كرة القدم الأميركية السابقين لاري فيتزجيرالد وجون إلواي، ولاعب مانشستر يونايتد السابق دوايت يورك.