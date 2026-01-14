الفجيرة تستضيف"ستورم غيميز 2026" بمشاركة نخبة من أبطال العالم

الفجيرة في 14 يناير /وام/ تشهد الفجيرة يومي السبت والأحد المقبلين منافسات النسخة الرابعة لبطولة " اللياقة البدنية الفجيرة 2026" (ستورم غيميز) ، وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، و يشرف عليها اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية .

تقام المنافسات في فندق ومنتجع البحر في الفجيرة بمشاركة 200 لاعب من 40 جنسية في العالم وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها نحو 350 ألف درهم .

و قال أحمد بن ظبوي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية رئيس لجنة اللياقة البدنية إن فعاليات النسخة الحالية سترتقي لمستويات بدنية وفنية عالية بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين ، مثمنا دعم ومتابعة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ، وأشاد بجهود تطوير رياضة اللياقة البدنية (الكروس فيت) .

من جهته، كشف مدير البطولة أحمد عبد الله آل علي، أن فئات التنافس تشمل فردي المحترفين وفردي الهواة لكلا الجنسين، إضافةً إلى فريق الأساتذة للذكور بواقع ثلاثة لاعبين، وفريق الأساتذة المختلط بواقع رجلين وامرأتين.

وقال آل علي إن البطولة ستشهد مشاركة لاعبين مميزين من مختلف دول العالم من أصحاب الإنجازات، منهم البرازيلي كليان ديسوزا المصنَّف 17 عالميًا، والأسترالي كان بورتر، والأسترالية جيمي سيموند، ومواطنتها إميلي ديروي، و من الإمارات البطلة شهد بودبس والبطل أحمد الشحي، ولاعبون مميزون آخرون.