ما وراء العدسة.. خبرات وتجارب إنسانية تصوغ لغة السرد البصري في "اكسبوجر 2026"

الشارقة في 14 يناير / وام / يجمع المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر) بنسخته العاشرة المبدعين الذين يقفون خلف العدسة لتقديم أعمال مميزة تعكس تجاربهم الإنسانية التي خاضوها وساهمت في تشكيل سردياتهم لتمكن الزائر لهذه المعارض الفردية في اكسبوجر 2026 من فهم اللغة البصرية لأعمالهم.

وتقام النسخة العاشرة من "اكسبوجر" الذي ينظمه "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" في الجادة بالشارقة في الفترة من 29 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل ويتضمن برنامجه أكثر من 126 جلسة وخطاباً ملهماً و72 ورشة عمل و280 جلسة تقييم سير فنية يقدمها خبراء عالميون.

ويشتمل المهرجان في دورته هذا العام التي تحمل عنوان "عقد من السرد القصصي البصري" على العديد من المشاركات المميزة التي تعبر عن ذاكرة أو رحلة أو انتماء أو تطرح سؤالاً حول علاقتنا مع الآخرين والطبيعة من أمثال كيانا هيري وغريغ لوكور و جوشوا هولكو ومحمد عبده محتسب وكارول ألين-ستوري وغيرهم.

ويتيح المهرجان للجمهور استكشاف 95 معرضاً تشمل 3,200 عمل فني فيما استقطبت "جوائز اكسبوجر العالمية للتصوير 2026" 29,000 مشاركة في التصوير الفوتوغرافي و634 مشاركة في الأفلام من 60 دولة ما يعكس حضور المهرجان الثقافي عالمياً .

و تروي أعمال معرض هايري "نساء بلا أرض" الذي يستضيفه "اكسبوجر 2026" في منطقة "التصوير الصحفي" قصصاً من داخل البيوت في أفغانستان تعكس صور الفرح والهدوء والحنان والإصرار.

ويعكس معرض مصور الحياة البرية العالمي غريغ لوكور "بحر نابض بالحياة" والذي يشارك من خلاله في المهرجان ضمن منطقة "حماية المحيطات والبيئة البحرية" التنوع البحري الحيوي من الحيتان والدلافين إلى الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية مبرزاً الضغوط التي تواجه النظم البيئية.

وفي منطقة "تصوير الطبيعة والحياة البرية" يوثّق مصور الحياة البرية جوشوا هولكو من خلال معرضه "صمت القارة البيضاء" مشاهد وعزلة قطبية هادئة حيث تمتد تشكيلات الجليد ويتبدّل الضوء ببطء وتظهر الحياة في لحظات عابرة.

فيما يتعامل المصور السعودي محمد عبده محتسب مع التصوير من خلال التعمق في الحياة اليومية واحترامها وتتمحور أعماله حول الناس والثقافة والتجربة الإنسانية المشتركة ويأتي معرض "هنَّ الحكاية" في منطقة "تصوير البورتريه" امتداداً لهذا المنظور.

و تستند أعمال المصورة الوثائقية كارول ألين- ستوري المقيمة في لندن، إلى التزام راسخ بقضايا الأمومة والإعاقة

ويأتي معرض "أسطوريات في التحدي والحب اللامشروط" للمصورة الوثائقية كارول ألين- ستوري ضمن منطقة "التصوير الصحفي: قضايا اجتماعية" نتيجة سنوات من الزيارات المتكررة إلى العائلات تربي أطفالاً من ذوي الإعاقات الشديدة في المملكة المتحدة .

وتترجم أعمال ألين-ستوري موقفها الأخلاقي الواضح وإيمانها بقدرة التصوير المستند إلى الاحترام والتعاون والمسؤولية على تعزيز الوعي المجتمعي.

تأتي هذه الأعمال ضمن 95 معرضاً تعكس توجه النسخة العاشرة من "اكسبوجر" الذي يركز على العمق والأعمال المتأنية عوضاً عن الفورية والحضور الإنساني مقابل الاستعراض.