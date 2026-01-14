" أرادَ "تكشف النقاب عن مشروع " إينورا " بقيمة 1.7 مليار درهم

الشارقة في 14 يناير/وام / كشفت مجموعة " أرادَ " للتطوير العقاري اليوم النقاب عن العلامة " إينورا" بوصفها مفهوما جديدا للضيافة والوحدات السكنية الفاخرة بقيمة تصل الى 1.7 مليار درهم .

ومن المقرر أن تبدأ مبيعات أول مشاريع العلامة التجارية "إينورا داون تاون" نهاية يناير الجاري ويضم برج إينورا داون تاون فندقاً فاخراً مع 114 وحدة سكنية فخمة تحت العلامة التجارية الجديدة.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة أرادَ: " تعكس هذه العلامة التجارية نوعية الحياة التي يرغب الناس في عيشها اليوم بحيث يبقون على اتصالٍ ببيئتهم مدعومين بمساحاتٍ تعزز من زخم الحركة والنشاط".

من جانبه قال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ :"جمعنا في إينورا بين التصميم واللياقة وفنون العمارة الحديثة لبناء مساحاتٍ تتدفق فيها الطاقة وتعزز حس الانتماء عبر كل عنصر مبني وهذه هي تجربتنا الأولى.