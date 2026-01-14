سلطان بن حمدان يعزي في وفاة عبدالله عبدالله جديم المزروعي

ليوا في 14 يناير /وام/ قدم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له، عبدالله عبدالله جديم المزروعي، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في محضر خنّور في مدينة ليوا.

كما نقل الشيخ سلطان بن حمدان تعازي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق الشيخ سلطان بن حمدان خلال الزيارة سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.